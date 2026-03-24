VIDEO Pobjegli iz kamiona smrti pa zajedno krenuli kući: Priča o sedam pasa dirnula milijune, nećete vjerovati kako su to izveli

Sedam ukradenih seoskih pasa iz sjeveroistočne Kine osvojili su srca milijuna ljudi na internetu nakon što su pobjegli kradljivcima povezanim s prodavaonicom psećeg mesa. Zajedno su krenuli na put kući i ponovno potaknuli pozive za strožim zakonima o zaštiti životinja, javlja South China Morning Post. Dana 16. ožujka, jedan je čovjek snimio video na kojem se vidi sedam pasa kako hodaju uz prometnu autocestu u gradu Changchun, u pokrajini Jilin.

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

Na snimci se vidi kako skupina pasa pažljivo okružuje ozlijeđenog njemačkog ovčara, dok korgi na čelu kolone stalno gleda unatrag kako bi provjerio da nitko nije zaostao. U skupini su bili i zlatni retriveri, labradori i pekinezeri. Korisnik koji je objavio video za kineski medij Dahe Daily je izjavio: 'Djelovali su kao skupina male braće u nevolji, kretali su se usklađeno, nimalo poput pasa lutalica.'

Iako ih je više puta pokušao usmjeriti na sigurno, psi su ignorirali njegove pozive. Potom je video podijelio na platformi Douyin i pozvao lokalne vlasti da reagiraju. Još jedan prolaznik snimio je pse kako lutaju obližnjim poljima. Lokalna udruga Bitter Coffee Stray Dog Base izvijestila je da psi potječu iz istog sela, gdje su se obično slobodno kretali zajedno i razvili snažne međusobne veze.

Udruga je potom angažirala nekoliko volontera, pa čak i dron, kako bi pratili pse i pomogli im da se sigurno vrate kući. Jedan volonter tvrdi da su pse ukrali ljudi povezani s prodavaonicom psećeg mesa te da su vjerojatno pobjegli iz kamiona u pokretu, iako nitko nije svjedočio njihovu bijegu. Do trenutka objave, mediji nisu dobili službeni komentar od udruge. Unatoč kontroverzama, u sjevernoj Kini i dalje djeluju pojedini restorani koji poslužuju pseće meso. Tijekom dugih i hladnih zima, dio lokalnog stanovništva vjeruje da konzumacija psećeg mesa pruža toplinu i energiju.

Udruga za zaštitu životinja iz Daliana navodi da su farme pasa rijetke jer je njihov uzgoj skup, pa se vlasnici takvih restorana često okreću lutalicama i ukradenim kućnim ljubimcima kao najlakšem i najjeftinijem izvoru mesa. Gradovi poput Changchuna, Harbina i Daliana zabilježili su brojne slučajeve krađe kućnih ljubimaca.

Nekoliko dana poslije i ova je priča dobila sretan kraj. Jedan volonter je za Jimu News potvrdio da se svih sedam pasa vratilo svojim vlasnicima, u tri različita kućanstva. Autocesta na kojoj su prvi put viđeni udaljena je oko 17 kilometara od njihova sela.

Jedan vlasnik izjavio je kako mu je laknulo što su se njegovi nestali psi vratili kući. 'Imali smo sreće što su se vratili, a ne završili kao hrana', istaknuo je. Za sada nema novih informacija o kradljivcima pasa. U Kini se krađa pasa smatra kaznenim djelom, a kazne uključuju novčane sankcije ili zatvor, ovisno o vrijednosti životinje. Nevjerojatno putovanje pasa izazvalo je golem interes na internetu, a snimke su prikupile više od 230 milijuna pregleda. Trenutno kineski zakon izričito ne zabranjuje konzumaciju psećeg mesa, iako je Shenzhen 2020. postao jedan od prvih gradova na kopnu koji je zabranio konzumaciju pasa i mačaka.