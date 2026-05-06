Brnabić oplela po Hrvatskoj: 'Vidim da su izuzetno razočarani...'

Ana Brnabić, Predsjednica Narodne Skupštine Srbije, kazala je kako je Hrvatska razočarana jer Europska komisija nije zamrznula sredstva namijenjena Srbiji i tako kaznila tamošnje građane. Upitana da komentira to što hrvatski mediji pišu da je predsjednik Aleksandar Vučić podijelio Europsku komisiju, kazala je kako je to ne čudi, prenosi Tanjug.

"Ne čudi me to. Vidim da su službena Hrvatska i hrvatski mediji izuzetno razočarani time što Europska komisija nije odlučila kazniti građane Srbije i Srbiju time što će zamrznuti sredstva iz europskih fondova za Srbiju. To je praktično ista politika kao politika 'blokadera'", kazala je Brnabić. Uz to, kazala je kako neki žele da Srbija bude kažnjena jer im to, kako je navela, donosi mogućnost i priliku da građani Srbije glasaju za protivnike aktualne vlasti.

Brnabić je navela kako je u Kopenhagenu pokrenuta inicijativa kojom se uvodi posebna vrsta suradnje zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji. "Konferencija je bila prilično korisna za nas, mnogo dobrih sastanaka na marginama i službenih i neslužbenih. Napravili smo najbolji posao koji smo mogli za Srbiju, to je uvijek najvažnije", rekla je.