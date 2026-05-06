Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAMRZAVANJE SREDSTAVA

Brnabić oplela po Hrvatskoj: 'Vidim da su izuzetno razočarani...'

Ana Brnabić o incidentima u Novom Sadu: "Srbija ovakve scene nije vidjela od 1945. godine"
Foto: M.M.
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
06.05.2026.
u 11:45

Kazala je kako neki žele da Srbija bude kažnjena jer im to, kako je navela, donosi mogućnost i priliku da građani Srbije glasaju za protivnike aktualne vlasti

Ana Brnabić, Predsjednica Narodne Skupštine Srbije, kazala je kako je Hrvatska razočarana jer Europska komisija nije zamrznula sredstva namijenjena Srbiji i tako kaznila tamošnje građane. Upitana da komentira to što hrvatski mediji pišu da je predsjednik Aleksandar Vučić podijelio Europsku komisiju, kazala je kako je to ne čudi, prenosi Tanjug.

"Ne čudi me to. Vidim da su službena Hrvatska i hrvatski mediji izuzetno razočarani time što Europska komisija nije odlučila kazniti građane Srbije i Srbiju time što će zamrznuti sredstva iz europskih fondova za Srbiju. To je praktično ista politika kao politika 'blokadera'", kazala je Brnabić. Uz to, kazala je kako neki žele da Srbija bude kažnjena jer im to, kako je navela, donosi mogućnost i priliku da građani Srbije glasaju za protivnike aktualne vlasti.

Brnabić je navela kako je u Kopenhagenu pokrenuta inicijativa kojom se uvodi posebna vrsta suradnje zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji. "Konferencija je bila prilično korisna za nas, mnogo dobrih sastanaka na marginama i službenih i neslužbenih. Napravili smo najbolji posao koji smo mogli za Srbiju, to je uvijek najvažnije", rekla je.
Zelenski u nekoliko riječi stvorio kaos, poručio Putinu ono čega se ruski vođa najviše boji
Ključne riječi
Srbija Ana Brnabić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar anti azovac
anti azovac
12:01 06.05.2026.

Ne razumem zašto ovom "gosodinu" pridodajete toliku pažnju. Koji ne zna da izgovori dve rečenice bez gamatičke greške ili lapsusa.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ZAHVALJUJUĆI OPERACIJI IDENTIFY ME

Prije 20 godina njezino unakaženo tijelo nađeno je u bačvi. Otkrilo se tko je ona, a sada je uhićen i osumnjičenik za njezinu smrt!?

Interpol od 2021. ima bazu podataka koja se zove I-Famila i u kojoj se nalazi 32.000 DNK profila prikupljenih od osoba iz 82 zemlje. Riječ je o profilima koje su članovi obitelji nestalih osoba dobrovoljno dali u nadi da će se nekada negdje neki DNK profil poklopiti te da će doznati što se dogodilo njihovim najmilijima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!