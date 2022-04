Britanac osuđen za pedofiliju putovao u izbjegličke kampove i nudio se da 'spasi' ukrajinsku djecu

Pravomoćno osuđeni pedofil Adam Wyles glumio je da je bolničar u izbjegličkim kampovima u Poljskoj i nudio da spasi djecu iz sirotišta u Ukrajini, a sad mu je sud zabranio da napusti Veliku Britaniju čiju putovnicu ima.

Wyles je putovao u Poljsku i Ukrajinu u razdoblju od 7. ožujka i 21. ožujka kako bi pružio pomoć izbjeglicama usprkos tome što je imao raniju presudu za posjedovanje fotografija pedofilskog sadržaja. Osoba koja je putovala s njime otkrila je da je on nudio i da 'spasi' djecu iz sirotišta, piše Daily Mail.

Sudac Marty Levett naredio je da već u svibnju 2020. godine da Wyles mora predati svoju putovnicu na 18 mjeseci, a u sudskim spisima se navodi kako je Wyles ima "seksualni interes u djevojčice". Za putovanje Britanca u Poljsku i Ukrajinu se saznalo tako što je on sam nazvao lokalni medij kako bi im ispričao sve o svojem putu u Poljsku i Ukrajinu.

Tvrdio je da "pružao medicinsku pomoć ranjenima i onima koji su bježali pred ratom", te je naveo kako je radio na evakuaciji ranjenih vojnika i spašavao ukrajinske obitelji iz Lavova i Kijeva. Lokalni medij odbio je objaviti priču nakon što su saznali za njegovu pravomoćnu presudu.

Veliki rizik za djecu

Pravomoćna presuda protiv njega iz 2015. godine uključivala je i ograničen pristup djeci, što je Wyles prekršio u listopadu 2019. godine. On je tada nasamario humanitarnu organizaciju Little Miracles, koja inače radi s djecom s invaliditetom, i počeo raditi za njih kao vozač autobusa na putu u Francusku i Njemačku organiziranom za djecu. Pokazalo se da na tom putu nije imao kontakt s djecom. Međutim, policija je otkrila materijal nastao iskorištavanjem djece kao i to da je komunicirao preko interneta s 12-godišnjom djevojčicom.

Sud je već u svibnju 2020. godine utvrdio da Wyles predstavlja "veliki rizik za djecu".

Podsjećamo, UNHCR i brojne druge organizacije su od početka ruske invazije na Ukrajinu upozoravala su da su ukrajinska djeca koja bježe pred ratom izložena većem riziku zbog trgovaca ljudima i pedofila koji bi mogli iskoristiti priliku.