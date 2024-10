Brat ministra Šipića za Večernji: Bio sam napadnut ničim izazvan, s tom osobom nemam nikakvog kontakta

Zvonimir Šipić, brat ministra demografije Ivana Šipića, demantira Borisa B. iz Trilja koji ga je u četvrtak napao nožem, a poslije je izjavio da ga on svakodnevno maltretira i da je bio pijan. Osobito mu smeta što je u cijelu priču upleo i njegovoga brata ministra.

- Ja sam napadnut, pokušao me je nožem ubiti, imam šest punata na ruci, ali sve i da sam počinio nešto loše, čak i neki zločin, kakve veze ima moj brat Ivan i Domovinski pokret s tim?! Ja s tim čovjekom nikakve veze u životu nemam, a posebice s njim nikakve veze nema moj brat Ivan. Napao me nožem ničim izazvan. Ja s tom osobom nemam nikakvih kontakata, a on izjavljuje da ga svaku večer maltretiram. Zašto se to dogodilo, ne znam! – kaže Zvonimir Šipić koji nam je opisao događaj. U četvrtak je došao je pred triljsku ambulntu kako bi uzeo uputnice za liječničke preglede.

- Bilo je jutro, 9 i po sati, nikoga nije bilo na parkingu. Taman sam izlazio iz auta, kad on. "Što se to priča, zaklat ću te!" rekao mi je i "potega" me nožem. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata, od prvog dana prvi hrvatski redarstvenik, moja iskaznica koju mi je dao prvi ministar Ivan Vekić ima broj 000092, radio sam u policiji, i u Zagrebu i znam se braniti. Digao sam ruku, ali, imam ubodnu ranu, i to piše u policijskom zapisniku. On je mene išao ubit' i ne znam što bi bilo da se nisam obranio. Njemu je ispao nož, pokupio ga je i otišao. Ja sam odmah otišao na Hitnu pomoć – kaže Zvonimir Šipić.

- Napao me, ničim izazvan! A sad daje svakakve izjave kako bi naštetio mom bratu Ivanu i osramotio ga. Ja ništa nisam kriv, što on ima njega prozivati. Ja sam u rat otišao s 20 godina, nemam mirovinu, nemam skrb, i mam četvero djece i unučad, nikad se nisam okaljao o ništa. Ako sam i popio, nikoga nisam ugrozio niti uvrijedio. On me naziva alkoholičarom, mogu mu poručiti da alkohol popušta, a droga nikad. On u novinama govori kako je on mene htio upozoriti. Upozoriti me, a ja imam šest punata na ruci?! Je li to upozorenje? Da nisam digao ruku, ode nož u vrat. Što će ti nož? Dođi razgovaraj, ako sam te ikad u životu uvrijedio, a nisam, ja ću se ispričati. Umjesto toga, ti me ideš klat' nožem. I opet, što moj brat Ivan ima s tim?!- poručuje Zvonimir Šipić.

Njegov napadač kazneno je prijavljen za nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju. Ne smije mu se približiti na manje od 100 metara i mora se jednom tjedno javljati policiji u Trilj.