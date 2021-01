Bračni par iz Mostara angažirao prijatelje i obitelji iz Petrinje kupio mobilnu kućicu

Nebrojeni su primjeri ljudske humanosti pokazani zadnjih tjedana. Ljudima iz stradalih područja nakon potresa, pomoć je stizala u najrazličitijim aranžmanima. Jednu od brojnih toplih priča režirao je i bračni par Brkić iz Mostara. Sanja i Bernard angažirali su nekolicinu prijatelja i uključili se u humanitarnu akciju za pomoć Petrinji.

- Nismo razmišljali previše. Kada smo vidjeli ovu katastrofu na područjima pogođenim potresima, nas desetak prijatelja odlučilo je kupiti mobilnu kućicu. Mislimo da je to u ovom trenutku najbolje rješenje dok se ne poprave kuće. Pošto nitko od nas nema rodbine ili prijatelja u Petrinji, za pomoć sam zamolio Dinka Galića prijatelja iz Zagreba, koji je preko svojih prijatelja došao do nastavnice srednje škole u Petrinji. Ona je preporučila obitelj Mirele Malinac, samohranu majku troje djece, od kojih je najstarijem razrednica. Nakon što smo skupili novac i na internetu pronašli odgovarajuću kućicu, odlučili smo to i realizirati. Kućica je sredinom ovog mjeseca i dostavljena u Petrinju. Mirela i djeca tako su prvi put nakon petnaestodnevne agonije spavali cijelu noć. Drago nam je da smo upravo ovoj obitelji omogućili siguran krov nad glavom - istaknuo je Bernard Brkić i dodao:

- Iako je većina nas odmah nakon potresa davala priloge za pomoć, spremni smo i dalje pomagati. Jedino nam je žao što nas, zbog epidemioloških mjera, nije moglo više doći na primopredaju ove kućice.