Božinović: Za nestalom sirijskom djevojčicom se traga, a Kajkić se susreo s mojim suradnicima

"Policija je prijavljeni nestanak sirijske djevojčice istraživala i istražuje prema svim obavijestima koje je imala i sve što se do sada pokazalo ne potvrđuje informacije koje smo dobili od oca." - rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Sisku, gdje je obišao nove prostore Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Ministar je dodao kako se djevojčicu i dalje traži, temeljem informacija dobivenih od oca koji je podnio u Hrvatskoj zahtjev za međunarodnom pomoći.

"On je i dalje u kontaktu s policijskim službenicima i mislim da će uskoro biti objavljena i potraga za djevojčicom, u skladu s pravilima struke." - dodao je Božinović koji je rekao da su, iz kontakata s policijom Bosne i Hercegovine, saznali kako je nestanak djevojčice i tamošnjim službama prijavljen "10, 11 dana nakon nestanka".

Božinović se osvrnuo i na izjave Nikole Kajkića, bivšeg policijskog istražitelja ratnih zločina o tome da je deset puta telefonski pokušavao doći do ministra.

"To nisu točne tvrdnje. On je govorio da je preko saborskog zastupnika Stričaka pokušao doći do mene i ja sam razgovarao sa Stričakom i doznao da je drugog dana mog mandata Kajkić tražio sastanak sa mnom, ali u funkciji predsjednika Nacionalnog sindikata. Praksa je da se ministar sastaje s reprezentativnim sindikatima, a suradnici s drugima, ali nijedan put nije tema tih razgovora bila Ovčara." - rekao je Davor Božinović dodavši kako je dobio potvrdu da su s Kajkićem razgovarali zamjenik glavnog ravnatelja i glavni ravnatelj policije.