Sirijac: Pomozite, na granici s Hrvatskom razdvojen sam od kćeri (5)

Jedan Sirijac putem Twittera moli javnost za pomoć u pronalasku svoje petogodišnje kćeri Allse, od koje je, kako tvrdi, razdvojen kada ga je hrvatska policija vratila u BiH.

Muškarac je sa skupinom migranata nedavno došao u BiH, nakon čega je preko Bihaća uspio ući u Hrvatsku. Nakon dvodnevnog pješačenja došao je do područja sela Smoljanac kod Plitvičkih jezera, piše Novi list.

- Nismo imali hrane i stao sam u lokalnih trgovini da kupim neke namirnice. Tu me uhvatila hrvatska policija, strpala u auto i vratila natrag u Bosnu. Rekao sam im da mi je tu kćer, molio ih da nas ne razdvajaju. Nisu mi vjerovali - rekao je Sirijac u videu na Twitteru.

This is the last known location where little Allsa was with a father and couple of migrants, the location was shared by the father of a missing Allsa!

Please all who have any kind of info contact the police in Velika Kladuša BiH,or the first police office anywhere in the area! pic.twitter.com/x23imHgnBI