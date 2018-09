'Kajkić je smijenjen jer nisam bio zadovoljan rezultatima'

Nikola Kajkić, policijski istražitelj koji se bavio zločinima na Ovčari je 91. udaljen iz službe, u veljači ove godine, zbog sumnje u tešku povredu službene djelatnosti, odnosno lažiranje istrage i dokumenata o ratnim zločinima u Vukovaru.

Povodom toga organizirao je nedavno konferenciju na kojoj je njegov odvjetnik Branko Šerić kazao je kako je proces protiv Kajkića izmišljen te da bi volio da se dokazne radnje što prije izvedu.

Kajkić je pak kazao da je MUP inkriminirao cjelokupni njegov rad, zatim da je devet mjeseci radio na ovom predmetu te obavio gotovo 300 obavijesnih razgovora i velik broj poligrafskih testiranja,

Nakon svega, oglasio se i sam MUP koji je s današnjom konferencijom za medije objasnio i svoju stranu priče, prenosi 24 sata.

"Istraživanje ratnih zločina je apsolutni prioritet u radu policije i Ravnateljstva. Policija u kriminalističkim istraživanjima kaznenih djela ratnih zločina u potpunosti radi samostalno, bez političkih utjecaja ili političkih ciljeva i interesa. Jedno od glavnih načela u radu policije je načelo zakonitosti i metodologija u postupanju" rekao je na konferenciji za novinare glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

"Potpuno sam svjestan obveze kako MUP-a tako i Ravnateljstva policije da pomognemo utvrđivanju materijalne istine i činjenica tijekom Domovinskog rata. Kao glavni ravnatelj policije dao sam zadaću da se analizira stanje i da to bude temelj u daljnjem postupanju", objašnjava Milina.

Istaknuo je kako su u posljednjih godinu dana postignuti određeni rezultati te je podneseno 20-ak kaznenih prijava.

"Ipak, nisam bio zadovoljan što se tiče rezultata na području ratnih zločina počinjenih na području Ovčare i obzirom da rad u tom predmetu nije donio rezultate kao ravnatelj sam, i prije istupa u javnosti, još u drugom mjesecu ove godine tražio da se oformi posebna radna skupina sačinjena od posebnih službenika koji će se baviti tim predmetom kako bi njihov rad dao novu vrijednost u istraživanju ratnih zločina.

Rezultati su već vidljivi. Napominjem da je kroz godine osnivano nekoliko radnih skupina, ali još nikad radna skupina za ratne zločine počinjene na području Ovčare", govori Milina.

"Nikako ne stoje navodi koji su bili na pressici bivšeg policijskog istražitelja Nikole Kajkića da je on inicirao radnu skupinu. Dapače, bio je uključen u rad te radne skupine, ali rezultati nisu doveli do osnove pa ni do osnovane sumnje koja je temelj za podnošenje kaznene prijave, a kasnije i pokretanja kaznenog postupka", ističe.

Dodao je kako su ratni zločini najteža kategorija u kaznenom zakonu te oni kao takvi zahtijevaju dugotrajna istraživanja jer je potpuno utvrđenja materijalna istina temelj za procese koji će žrtvama donijeti satisfakciju.

"Mi planski provodimo izvide, a u javnosti se stvara pogrešan dojam. Prijave se podnose, ali one iziskuju duže vremensko razdoblje jer su rezultat sistemskog i analitičkog rada. Hrvatska policija prva je stala u obranu Hrvatske u Domovinskom ratu i ima zakonsku obvezu da u suradnji s DORH-om provjeri svaku informaciju.

Zato pozivam sve koji imaju korisna saznanja da nam se jave s punim povjerenjem. Istraživanje ratnih zločina ima apsolutni prioritet u policijskom radu i tako će biti do se ne istraže svi ratni zločini", zaključio je Milina.