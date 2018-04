Božinović otkrio što bi se dogodilo da je Vulin došao na granicu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako bi srbijanskom ministru obrane Aleksandru Vulinu, da je u nedjelju došao na hrvatsku granicu, bilo objašnjeno da ne može ući u Republiku Hrvatsku, odnosno bio bi mu odbijen ulazak.

Vulin je najavio da će u nedjelju posjetiti područje Jasenovca, ali hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u subotu je objavilo da u ovom trenutku nije dobrodošao, zbog izjave da o njegovu dolasku u Hrvatsku može odlučiti vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srbije, a ne hrvatski ministri.

Ministar Božinović je za HTV rekao kako Vulin spada među političare koji "u kontinuitetu daju izjave koje nisu na tragu dobrosusjedskih odnosa, rješavanja otvorenih pitanja i svega onoga što bi dvije susjedne države trebale raditi".

"Što se tiče šireg konteksta nije sam, međutim Hrvatska je u ovoj situaciji, pogotovo nakon onoga što se dogodilo tijekom posjeta predsjednika Hrvatskog sabora Beogradu, povukla potez koji je bio jedini mogući", istaknuo je.

Upitan može li Vulin kao ministar nastupati bez 'zelenog svjetla' nadređenih, Božinović je rekao kako je to stvar odnosa u Vladi Republike Srbije. "Pozvao se na to da o njegovu putovanju odlučuje vrhovni zapovjednik. To je njihova unutarnja stvar kako tko što tumači, mi o tome možemo imati svoje mišljenje", dodao je.

Božinović ne zna kakav bi sada mogao biti državni odgovor Srbije, ali zna da "nijedan dužnosnik Republike Hrvatske, nijedan ministar, član Vlade i Hrvatskog sabora koji je boravio u Republici Srbiji nije davao izjave koje su mogle biti uvredljive za srpsku politiku i srpski narod".

"Ovo je bio trenutak u kojem se gospodin Vulin jučerašnjom izjavom, ali i cijelim nizom javnih istupa u kojima komentira unutarnje stvari Hrvatske, doveo u poziciju da je hrvatski državni vrh donio odluku kakvu je donio", dodao je.

Božinović je istaknuo kako je pred Srbijom puno posla s obzirom da je kandidat za Europsku uniju, te ocijenio kako "ovakvo skretanje tema s onoga što je stvarni posao svih vlada, poput rada na poboljšavanju životnog standarda ljudi, nije pravi način".

"Hrvatska podržava da sve države iz ovog dijela Europe postanu članice Europske unije, ali uz ispunjavanje uvjeta, ne samo ekonomske i pravne, nego i političke prirode. Europska unija ja zahtjevna zadaća i Hrvatska može pomoći, ali ako se šalju poruke ovakve vrste vlastima Republike Hrvatske i one koje su uvredljive za hrvatski narod, morat će se puno toga promijeniti bolje da bi taj proces krenuo dalje", ustvrdio je.

Ministar je rekao da je striktno držanje kriterija koje određuje Europska komisija, Vijeće EU i Hrvatska kao punopravna članica EU, najbolji put da se shvati da, pogotovo kad govorimo o dobrosusjedskim odnosima, nikakvi refleksi prošlih vremena ne mogu proći. "Hrvatska je suverena, hrvatske institucije donose suverene odluke, a takva je i ova, iako ju je Vulin doveo u pitanje. Mora se poštivati susjedna država, pogotovo onda kada joj dolaziš u posjet", napomenuo je.

Božinović smatra da se može ići dalje "ako se izvuku pravilne pouke iz svega, a Hrvatska je tu na pravoj strani, transprarnetna, jasna i čvrsta".

Komemoracija u Jasenovcu nije bio koalicijski događaj, već događaj pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora

Upitan o poruci koju je koalicijski partner Milorad Pupovac poslao jer u nedjelju nije došao na komemoraciju u Jasenovac, Božinović je rekao kako to "nije bio koalicijski događaj, već događaj kojemu je pokrovitelj Hrvatski sabor i koji je okupio dobar dio Vlade na čelu s predsjednikom Vlade, a gdje su se trebali pojaviti i saborski zastpunici iz drugih političkih opcija". "Slagao se netko s nečim ili ne slagao, to je mjesto gdje smo svi trebali biti zajedno, ne samo predstavnici manjina, nego i drugih političkih opcija", dodao je.

Komentirao je i dva incidenta vezana uz komemoraciju - uhićenje predsjednika A-HSP Dražena Keleminca i slučaj dvojice muškaraca koji su došli sa zastavama HOS-a.

"Keleminec je priveden jer je vrijeđao policijske službenike, što je kažnjivo sukladno Zakonu o prekršaju, a drugi slučaj policija istražuje da vidi gdje se i kada dogodilo te kada bude imala neka saznanja sigurno ćemo informirati javnost", rekao je.