Božinović: Ovo je naša tradicija, pristupamo kada je najteže. Slovenija? Ne bi trebala uspostaviti kontrole

Potvrđeno je. Hrvatska službeno od 1. siječnja 2023. ulazi u Schengen, i to nakon dugotrajne rasprave koja se vodila danas na sastanku Vijeća EU, o čemu je prvi izvijestio Večernji list. Dvije države članice bile su protiv ulaska Bugarske i Rumunjske. Nakon donošenja odluke, izjave za medije dao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji se trenutno nalazi u Bruxellesu.

S terena je izvještavao Tomislav Krasnec.

- Konačno možemo reći da je Hrvatska u Schengenu i da Hrvati od 1. siječnja ulaze u najveću zonu slobodnog kretanja u svijetu. Ništa ovo nije palo s neba, bili smo suzdržani u komentarima jer je to takav proces. Znali smo da neće biti lako i da će biti dosta sumnjičavosti. Pokazali smo da za Hrvatsku nema granica, uključujući i schengenske kojih više nema. Mogu se samo zahvaliti svima koji su u operativnom i strateškom smislu vodili cijeli proces - od policajaca na granici do Vlade. Svi su dali svoj doprinos ovom velikom uspjehu - kazao je na početku.

- Ovo je i naša tradicija, da ulazimo kada je najteže - tako smo ušli u NATO, kao i u EU. Ulazimo u Schengen u trenutku kada je malo država bilo spremno razgovarati o proširenju. Hrvatsku nitko ne može zaustaviti. Išli smo tako precizno i odmjereno da za EU nije bilo ni druge mogućnosti osim da uđemo u Schengen. Ponosan sam na sve što smo napravili - dodao je.

Teška rasprava

Komentirao je i tijek današnje dugotrajne rasprave na sastanku Vijeća EU.

- Ovo nije bila lagana rasprava. Ovdje je danas bilo i previše emocija. Velika većina zemalja je bila za Bugarsku i Rumunjsku, one su već 12 godina u čekaonici za Schengen. I naša pozicija je bila takva da one trebaju biti članice Schengena, ali je činjenica da nije postignut koncenzus, no ovakva opasnost nije postojala za Hrvatsku. Žao mi je, pokušavali smo pomoći, međutim očito je da smo u ovom procesu toliko daleko odmakli da nas je bilo teško sustići - kazao je.

- Kao i sve u europskom arhivu, sve se tiče ispunjavanja određenih uvjeta. Mi smo pregovarali i dovršili proces ukidanja viza SAD-a gdje smo dobili najviše moguće ocjene. Upravo zbog kvalitete kako je to napravljeno - sistematski, precizno, ustrajno. To je jedna permanentna komunikacija koja je urodila rezultatom - dodao je.

Po prvi puta se ukidaju granice prema Sloveniji i Mađarskoj, a sve je na dobrobit Hrvatske, kazao je ministar.

- Ja se tome radujem - zaključio je Davor Božinović.

Bi li bi Slovenija mogla nametnuti privremene kontrole nakon ulaska u Schengen, Božinović je kazao:

- Nema takvih naznaka, no i oko tih unutarnjih kontrola moramo objasniti o čemu se radi. Vi danas imate unutarnje kontrole na granicama, međutim to su ciljane kontrole policije, a i mi sada uspostavljamo mjere te se mogu privremeno uvesti kontrole koje mogu malo usporiti promet, ali to nije više klasična kontrola kao prije.

'Više nema granica'

Netom nakon službene potvrde, Božinović je odluku komentirao i na Twitteru.

Hrvatska je u Schengenu!

Na našem europskom putu više nema granica. Ispunili smo sve uvjete, prošli dug i zahtjevan proces te je na Vijeću za unutarnje poslove odluka donesena u potpunom suglasju.

S Hrvatskom u Schengenu na dobitku su svi – građani, gospodarstvo, Hrvatska i EU.

''Hrvatska je u Schengenu! Na našem europskom putu više nema granica. Ispunili smo sve uvjete, prošli dug i zahtjevan proces te je na Vijeću za unutarnje poslove odluka donesena u potpunom suglasju. S Hrvatskom u Schengenu na dobitku su svi – građani, gospodarstvo, Hrvatska i EU'', objavio je.

Podsjetimo, ključni sudionici današnjeg sastanka Vijeća EU na kojem se odlučivalo o proširenju schengenske zone bez granica potvrdili su na ulasku na sastanak da su sigurni da će odluka o ulasku Hrvatske biti usvojena, bez obzira na to što i dalje traju diplomatske bitke oko druge odluke, koja se tiče širenja Schengena na Bugarsku i Rumunjsku.

