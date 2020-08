Božinović o prozivkama iz Austrije: To je nonsens. U Hrvatskoj se na puno mjesta testira

Ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović na pitanje je li se Hrvatska prebrzo otvorila, a s obzirom da se u državi nalazi milijun turista, Božinović je kazao da se Hrvatskoj turistička sezona "praktički traje nešto više od mjesec dana".

"Sigurno je da smo svi očekivali puno manji broj turista, no upravo naša povoljna epidemiološka slika je sigurno presudila kod velikog broja njih da se osjećaju sigurno doći u Hrvatsku i sigurno, a osjećaju se sigurno i danas. Turizam je nama vrlo važano, no i ova odluka je na tragu toga da se pošalje jasna poruka da se svi moraju odgovorno ponašati", kazao je za RTL Danas.

Italija je već uvela testiranje za one koji dolaze iz Hrvatska, a i iz Slovenije stižu slične najave i da bi nas mogli staviti na "crvenu listu". Na pitanje je li razgovarao sa slovenskim kolegama i postoji li ta opasnost kaže:

"Naši glavni epidemolozi su razgovarali i Slovenci vrlo dobro znaju da je više od polovice Hrvatske praktički u zelenoj zoni, odnosno bez neke velike opasnosti od širenja koronavirusa. I neke županije u priobalju također imaju povoljnu epidemilošku situaciju. Oni, naravno, pozdravljaju i ovaj naš potez, odnosno odluku. Siguran sam da nam je u obostranom interesu da se tu ništa ne mijenja".

"Mi smo već i u ovom trenutku usmjereni na one mjere i na situaciju koja će nam biti ulaz u razdoblje jeseni. Kada ćemo biti suočeni sa novim izazovima. I to će biti tako sve dok se za virus ne nađe trajnije rješenje. Zasad jedino, ono što ponavljamo stalno, ići vani, držati se na distanci što je moguće više, dezinficirati ruke i prostore u kojima se boravi i izbjegavati zatvorene prostore, što je u ovo doba godine itekako moguće i poželjno", rekao je.

Neki austrijski mediji govore da Hrvatska frizira podatke. "To je nonsens. Uostalom, u Hrvatskoj se na puno mjesta testira. Sve je to transparentno. Mi smo i država koja nema puno stanovnika i praktički svi sve znaju. Tako da takve poruke nisu dobronamjerne. One se vjerojatno šalju s nekim drugim razlogom", kazao je.