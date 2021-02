Božinović: Ako će se i ići u popuštanja ona će biti popraćena sa striktnim epidemiološkim okvirima

O popuštanju mjera i kojih od 1. ožujka vode se intenzivni razgovori u Vladi i Stožeru. Trajat će do kraja tjedna. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je danas na konferenciji za medije da će se uzeti u obzir i rast broja novozaraženih u posljednjih nekoliko dana.

"Kao što vam je poznato mi smo počeli i intenziviramo razgovore. To sve moramo uzeti u obzir. Ja ne bih htio reći ništa konkretno. Nećemo se povoditi za rješenjima u drugim državama. Ako itko pomisli da je ono najgore prošlo, situacija se pogoršava u našem istočnom susjedstvu. Vidimo da se brojevi dižu i u Splitu. Ono što se da iščitati je jedna vrsta opuštanja, što nije dobro pogotovo ako se to svodi na neka veća okupljanja i proslave koje su zabranjene. Poanta je da svi shvate da su takva intenzivna druženja zapravo riskantna. Sada kada sve to uzmemo u obzir, mi ćemo na našim sastancima razgovarati o tome što se može napraviti od 1. ožujka. Ponavljam svima nam je interes isti,a to je da se život normalizira", rekao je Božinović.

"Ako će se i ići u određena popuštanja ona će biti popraćena sa striktnim epidemiološkim okvirima koja će možda opet izazvati nerazumijevanje, ali činimo sve najbolje što možemo kako bi otpustili tenzije. Bit će to sigurno i dugi razgovori i na Vladi i Stožeru koji će trajati do kraja tjedan. Poanta uspjeha je da svi shvate da se moramo pridržavati mjera", kazao je Božinović.

"Poruka je, mjere ovakve ili onakve, ali svatko mora učiniti sve da bi zaštitio sebe i svoje starije", dodao je. "Mi bi voljeli da nam mjere traju što dulje i da ako nešto otvorimo da se to ne zatvori za tjedan ili dva. Zapravo ako se pridržavamo mjera više manje bi sve moglo funkcionirati pod određenim mjerama kojih se svi moraju pridržavati. Najgore je kad mislite: 'Neće baš mene, neće baš danas.' ", rekao je Božinović.