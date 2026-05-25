Američka jamstva desetljećima su jamčila zaštitu i sigurnost, a sada ovisnost o Americi predstavlja samo ranjivost

Europljani su sada u fazi otrežnjenja i suočavanja s bolnom stvarnošću nakon dugog i tvrdoglavog poricanja i guranja glave u pijesak. Iako je bilo prilično jasno što će se dogoditi i prije nego što se Donald Trump prije više od 16 mjeseci vratio u Bijelu kuću, Europljani su radije birali vjerovati u nešto što je od samog početka bilo zabluda. Trumpovi planovi u vezi s Europom, NATO savezom, zapadnom hemisferom ili ruskim ratom protiv Ukrajine nisu bili posebna tajna i o njima je javnost, kako američka tako i europska, bila dobro upoznata puno prije prošlih američkih izbora. Iako glume potresenost i iznenađenost, Europljani sada zapravo nemaju pravo biti iznenađeni, s obzirom na to da su svi mogli znati što će uslijediti, a to se pogotovo odnosi na one koji su po definiciji najobavješteniji i najupućeniji.