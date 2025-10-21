Bosilj tvrdi da nije primio mito: 'Zašto Uskok neslužbeno novinarima daje netočne podatke? Radi li se o političkom progonu?'

Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj (SDP) tvrdi da su se nakon sjednice optužnog vijeća Županijskog suda u Zagrebu u nekim medijima našle netočne informacije, a optužnicu je nazvao političkom i nakaradnom. - U medijima su se pojavile lažne i netočne informacije o mojem navodnom sređivanju dozvola za poduzetnika Roberta Gotića. Prema svemu što znam od vas novinara, te su informacije došle iz samog Uskoka, što otvara ozbiljno pitanje zašto Uskok neslužbeno novinarima daje netočne podatke? Želim jasno reći da nisam nikome sredio građevinsku dozvolu, niti to Uskok navodi u optužnici.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole nikad nije ni podnesen, pa se ništa nije ni moglo izdati. Nema štete ni za Grad, ni za bilo koga drugoga. Unatoč tome, jučer su pojedini mediji su objavili da sam dao dozvolu za podzemnu garažu mimo pravila o zaštiti kultunih dobara, što je potpuna neistina, čime mi je nanesena ozbiljna šteta – rekao je Bosilj ispred sporne zgrade koja, kako je naglasio, nema podzemnu garažu, a izgrađena je prema dozvoli iz 2018. godine.

- Zato s pravom pitam zašto se plasiraju takve laži u medije, koji je cilj toga i radi li se o političkom progonu? Sve više izgleda da se protiv mene vodi politički motivirana prljava politička kampanja jer sam onima koji stoje iza ovih napada očito prepreka – dodao je Bosilj. Istina je, naglasio je, jednostavna i jasna, a to je da nema dozvole, nema podzemne garaže, a nema čak ni zahtjeva.

- Nema štetnih posljedica za društvo ni za Grad koji zastupam, nema osobne koristi ni za koga, niti Uskok to u optužnici tvrdi. Ostvarena je opća korist u vidu adaptacije stana u vlasništvu Grada. Ukratko, nisam izdao nikakvu dozvolu, nisam na nikoga utjecao, niti sam imao takvu namjeru. Jedino što postoji je pokušaj da me se politički sruši i uništi moj ugled. Neću to dopustiti. Varaždin i Hrvatska zaslužuju istinu, a ne konstrukcije i laži – kazao je Bosilj novinarima i dodao da očekuje da će sud u prosincu odbaciti optužnicu.

Naglasio je da sudska praksa Vrhovnog suda kaže da priznanje suokrivljenika koji je dao korist osobi za koju je vjerovao da može posredovati nije dovoljna za osudu ako nema drugih dokaza, te da ako se korist daje zbog pogrešnog uvjerenja davatelja da osoba može utjecati na službenu osobu, a ta osoba nije ništa tražila ni obećala, nema kaznenog djela trgovanja utjecajem. - Prema tome, mislim da je ovo politički nakaradna optužnica jer ne postoji nikakva šteta - ponovio je Bosilj koji je komentirao rečenicu iz transkripta da je "oženio" Gotića. - Probuditi filantropiju i osjećaj društvene odgovornosti od HDZ-ovog poduzetnika mislim da zaista nije zločin – rekao je Bosilj. Osvrnuo se i na Gotićevu nagodbu. - To je njegova stvar. On vjeruje očito da je dao mito, a ja vjerujem da je napravio društvenu korisnu radnju za Grad Varaždin – rekao je Bosilj.