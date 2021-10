Borrell pozvao na prekid nasilnih incidenata na Kosovu: 'Otvorena pitanja moraju se rješavati dijalogom'

Nasilni incidenti na sjeveru Kosova moraju odmah prestati, poručio je u srijedu šef eurodiplomacije Josep Borrell u povodu današnje akcije kosovske policije i incidenta na sjeveru Kosova u kojima je ranjen jedan 36-ogodišnjak.

Borell je Twitteru naglasio je da su "neprihvatljive jednostrane i nekoordinirane akcije koje ugrožavaju stabilnost".

"Sva otvorena pitanja moraju se rješavati dijalogom započetim uz posredovanje EU", poručio je Borell i naglasio da je Bruxelles u kontaktu s Beogradom i Prištinom.

The violent incidents in the north of Kosovo need to stop immediately.

Unilateral and uncoordinated actions that endanger stability are unacceptable.



All open issues must be addressed through the EU-facilitated Dialogue. We are in contact with Belgrade and Pristina.