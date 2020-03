Boli vas kralježnica, a ne usuđujete se uzeti Brufen?

Pregled liječnika u uvjetima epidemije teško je dostupan, a ne uspijevate nikoga pitati telefonom za mišljenje. Do sada ste uzimali u takvoj situaciji ibuprofene ili druge nesteroidne protuupalne lijekove, a sada niste sigurni je li to pametno. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prvo je stala na stranu onih koji zagovaraju korištenje paracetamola umjesto ibuprofena, a zatim objavila da ipak ne savjetuje osobama oboljelima zbog zaraze virusom Covid-19 da izbjegavaju uzimanje ibuprofena.

U takvim i sličnim situacijama postoje liječnici koji su spremni pomoći. Među njima je specijalist ortopedije i traumatologije na Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj, dr. Stipe Ćorluka.

– Javite se porukom kako bismo barem malo lakše prebrodili ove izvanredne uvjete. Cilj je ove akcije da nitko ne ostane bez eventualno potrebnog hitnog tretmana koje i dalje pružamo – potvrdio je mladi hrvatski specijalist iz domene kirurgije kralješnice, ali i cijele ortopedije i traumatologije koji se u svojem svakodnevnom radu bavi liječenjem hernijacija intervertebralnih diskova, stenoze spinalnog kanala, spondilolisteze te ozljeda, tumora i infekcija kralješnice.

Video: Kako razgovarati s djecom o koronavirusu?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Društvene mreže i u ovoj prilici pomoći će pri ostvarenju kontakta, a ovdje možete postavljati vaša pitanja: https://www.facebook.com/stipecorluka/ Poznajte li i vi liječnika koji je spreman besplatno savjetovati građane, podijelite s nama tu informaciju.