Dozvolu za kretanje izdaju Civilni stožer, liječnik ili poslodavac

Kako se broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj povećava, stožer Civilne zaštite donosi sve strože i restriktivnije mjere, kojima se ograničava kretanje i svakodnevni život građana.

Posljednja u nizu takvih odluka odnosi se na zabranu napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka. Cilj odluke je usporiti širenje zaraze novim koronavirusom minimiziranjem kretanja ljudi jer se taj virus prenosi socijalnim kontaktom. Ako se građani ne budu pridržavali ovih mjera, uvest će se još strože.

– Brojevi zaraženih osoba ipak rastu, očekujemo daljnji rast s obzirom na situaciju koja se događa u svim zemljama Europe i svijeta, ovo su nužne mjere – kazao je ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.

1. Što zabrana napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka znači za onkološke bolesnike

Oni, kao i svi drugi s ozbiljnim zdravstvenim problemima ne trebaju biti u neizvjesnosti što nova Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta za njih znači. Njihove terapije, kao i kretanje hitne medicinske pomoći, funkcioniraju i dalje. Primjerice, onkološkim pacijentima koji su naručeni na kemoterapiju njihov će liječnik opće prakse ovjeriti propusnicu da se može kretati i izvan mjesta prebivališta ili stalnog boravišta.

VIDEO: Zašto je važno ostati kod kuće

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Tko je izuzet od rigorozne mjere zabrane kretanja zbog poslovnih razloga

Od rigorozne zabrane kretanja izuzete su samo osobe koje obavljaju vitalne poslove. Odluka se ne odnosi na one koji su zaposleni u zdravstvenoj i veterinarskoj djelatnosti, na one koji obavljaju komunalne poslove vodoopskrbe te opskrbe plinom i strujom, zaštitare, novinare, osobe kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, one koji dostavljaju hranu, za žurne i operativne službe koje služe u sprečavanju širenja zaraze te za one građane koji svoj posao ne mogu obavljati od kuće.

3. Tko je izuzet od rigorozne mjere kretanja zbog obiteljskih razloga

Dopustit će se kretanje i onima koji mjesto stanovanja moraju napustiti zbog vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijima te kupnje hrane i potrepština. No oni moraju dokazati da, primjerice, ne postoji nitko drugi, pa ni organizacije ili volonteri, ne mogu pomoći njihovim članovima obitelji. Svi oni moraju imati propusnice koje izdaje poslodavac ili stožeri civilne zaštite.

Konkretnije, Stožer civilne zaštite izdavat će propusnice za one koji mjesto stanovanja moraju napustiti zbog vitalnih obiteljskih razloga. Njih se može kontaktirati i telefonom i e-mailom te objasniti okolnosti zbog kojih netko mora napustiti svoje mjesto. Ako objašnjenja ne budu dovoljna, stožer će pozvati građanina osobno. Liječnici obiteljske medicine davat će dozvole osobama koje trebaju hitnu medicinsku pomoć, a svima ostalima koji će se smjeti kretati izvan mjesta stanovanja propusnicu mora osigurati poslodavac.

– Sve ove mjere su strože i strože, koliko će biti strože i kojom brzinom će se donositi rigorozne, ovisit će o tome kako će svi u Hrvatskoj provoditi mjere koje se donose. Svaki put kad vidimo da se ne pridržavamo mjera koje donosi ovaj Stožer, donosit ćemo strože mjere, jer zdravlje ljudi, sprečavanje širenja zaraze je zadaća broj jedan i tu neće biti nikakvoga kompromisa. Načelno, ono što je cilj, i molim vas da se to prenese svima, zaraza, širenje zaraze se može spriječiti samo ako se boravi u kući, osim ako je to najnužnije potrebno kad govorimo o izlasku iz domova – istaknuo je Božinović.

4.Konkretno, osoba koja radi u Zagrebu, u vodoopskrbi, a živi u Zaprešiću, može li dolaziti na posao?

Da. Primjerice, Stožer civilne zaštite Istarske županije jučer je pojasnio da će se propusnice izdavati i onima koji moraju u drugo mjesto nahraniti stoku. No, zloupotreba korištenja propusnica urodit će strožim mjerama.

5. Trebamo li strahovati od nestašice hrane?

Nema straha od nestašice hrane u trgovinama jer kamioni i dostavna vozila prometuju.

6.Zašto su zatvorene tržnice?

Još u nedjelju odlučeno je da se zatvore gradske tržnice i svi objekti u sustavu tržnica kao mjera zaštite od zaraze koronavirusom, a s obzirom na to da se pokazalo kako se na tržnicama ne poštuju mjere potrebnog odstojanja.

7. Mogu li se i dokad ljudi koji su otputovali u Primorje vratiti u svoja mjesta?

Da se treba držati odstojanje i socijalna distanca iz stožera Civilne zaštite stalno ponavljaju, jer ljudi očito ne shvaćaju dovoljno ozbiljno sve preporuke koje dolaze od stručnih osoba. Vidjelo se to i u nedjelju kada je veći broj stanovnika Zagreba, nakon potresa koji je uzdrmao grad, odlučio napustiti metropolu te se zaputio u Primorje. Policija je tome pokušala doskočiti tako što je na naplatnim kućicama kontrolirala sve one kojima su izrečene mjere samoizolacije, a ne treba ni reći da je bilo onih koji su usprkos svim dosadašnjim upozorenjima kršili te mjere. Ministar Božinović jučer je kazao da će se tim ljudima omogućiti da se vrate u Zagreb prije no što nova odluka Stožera stupi na snagu. Iz MUP-a upozoravaju i da ljudi trebaju razmišljati i kako bijeg na otoke, gdje baš i nema liječnika, u doba koronavirusa i nije baš najsretnija odluka

8.Kakva su nova pravila za izdavanje osobnih dokumenata?

Od sutra se u Zagrebu izdaju osobne iskaznice i vozačke samo u iznimnim slučajevima i to u policijskoj upravi u Heinzelovoj. Upravni poslovi koje su do sada građani obavljali u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Petrinjskoj 30, VI. policijskoj postaji Novi Zagreb i II. Policijskoj postaji Črnomerec do daljnjega neće raditi sa strankama, kažu iz MUP-a.

VIDEO: Igor Rudan: Što svatko od nas može sada učiniti u borbi protiv pandemije COVID-19?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od utorka 24. ožujka građani će moći obaviti upravne poslove u Heinzelovoj 98 od 8 do 15 sati isključivo zbog izdavanja osobnih iskaznica u opravdanim slučajevima te izdavanja vozačkih dozvola i to samo profesionalnim vozačima. Slična nova pravila imaju manje više sve policijske uprave u zemlji, a građani detaljnije informacije o tome mogu dobiti na internetskim stranicama mjerodavnih policijskih uprava, na kojim su obaviješteni o novim načinima rada u doba koronavirusa te o telefonskim brojevima na kojima mogu dobiti informacije.

9.Kako rade sudovi i tužiteljstva?

Zbog koronavirusa usporen je i rad svih sudova i tužiteljstva, koji rade u hladnom pogonu, te se zaprimaju samo hitni slučajevi, dok su suci, tužitelji, sudski savjetnici upućeni da rade od doma. Stvar je što se Zagreba tiče dodatno zakomplicirala potresom, jer je većina pravosudnih zgrada oštećena te se u njima neće moći ni boraviti ni raditi dok ne budu detaljno pregledane.

10. Kakav je novi režim rada banaka?

Preporuke za novi način rada dobile su i banke, kojima je Hrvatska narodna banka, uzimajući u obzir preporuke Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u vezi s minimiziranjem kretanja i međusobnih kontakata, dala preporuku bankama da privremeno ukinu naknadu fizičkim osobama za transakcije na bankomatima izvan vlastite mreže u Hrvatskoj. Žele omogućiti da građani podignu novac na najbližem bankomatu bez dodatnih troškova.

– HNB očekuje da se navedena preporuka počne primjenjivati što je moguće prije, a najkasnije od 25. ožujka – kažu u središnjoj banci.

Bankama su uputili i molbu da razmotre mogućnost izdavanja debitnih kartica najugroženijim skupinama potrošača. To se ponajprije odnosi na starije osobe koje nemaju izdane debitne kartice po računima te na potrošače koji su zbog blokade otvorili zaštićene račune za koje neke banke nisu predvidjele izdavanje debitnih kartica. Korištenje debitnih kartica omogućilo bi tim skupinama građana pristup gotovini i informaciju o stanju na računu putem mreže bankomata. Također, predlaže se i uvođenje izdvojenog radnog vremena za umirovljenike i ostale ugrožene skupine