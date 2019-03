Boeing na mukama: Konstrukcijska greška kriva je za padove zrakoplova?

Istražitelji su pronašli “crnu kutiju” zrakoplova Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlinesa koji se u nedjelju srušio nekoliko minuta nakon polijetanja iz zračne luke u Addis Abebi na putu za Nairobi. Prema svemu sudeći, zrakoplov se srušio, baš kako se i sumnjalo, zbog tehničke greške. Naime, pilot je neposredno nakon polijetanja prijavio problem pri upravljanju i zatražio povratak na zemlju, no nije uspio okrenuti avion, nego se letjelica velikom brzinom zabila u zemlju oko 60 kilometara od etiopskoga glavnog grada. Nitko od 157 putnika i članova posade nije preživio.

Kada je objavljena vijest o padu etiopskog zrakoplova, u prvi mah većina je pomislila na loše održavanje zrakoplova po čemu su afričke zrakoplovne kompanije poznate. No ne i Ethiopian Airways, jedna od najboljih zrakoplovnih kompanija u Africi, ujedno i članica Star Alliancea, baš poput Lufthanse ili Croatia Airlinesa, što znači da njezini zrakoplovi prolaze vrlo česte i rigorozne provjere te se sigurnost drži na visokoj razini.

Da bi problem mogao biti u samom zrakoplovu, zaključeno je čim je postalo jasno da je model zrakoplova Boeing 737 Max 8 isti onaj kakav se srušio prije nekoliko mjeseci u Indoneziji. I to na potpuno isti način, jer se također srušio nedugo nakon polijetanja velikom brzinom.

Zbog toga su kineski, etiopski i indonezijski regulatori rekli da do daljnjega avioprijevoznici neće smjeti koristiti ovaj model Boeinga.

Najprodavaniji model Boeinga

Etiopski zrakoplov bio je star samo četiri mjeseca, a prije dvadesetak dana prošao je i dodatne kontrole koje su, barem u teoriji, govorile da je s letjelicom sve u redu. No, sada se osnovano sumnja da je Boeingov 737 Max 8 “zrakoplov s greškom”, odnosno da novi sustav stabilizacije letjelice koji je razvijen upravo za ovaj Boeingov model na silu usmjerava nos letjelice prema tlu. Uostalom, i istražitelji nesreće indonezijskog zrakoplova koji se srušio prije nekoliko mjeseci utvrdili su da je pilot imao problema sa stabilnošću leta neposredno prije nego li se zrakoplov srušio na zemlju. I taj je zrakoplov bio star tek nekoliko mjeseci, a model 737 Max 8 isporučuje se tek od kraja 2017. godine.

– Sve je to vrlo sumnjivo. Imamo novi model zrakoplova koji je u uporabi nešto više od godinu dana, a dvije su se letjelice srušile na isti način. To se ne događa samo tako – kaže Marvy Schiavio, bivši glavni inspektor za civilno zrakoplovstvo američkog ministarstva prometa.

Dodatnu sumnju na loše konstrukcijsko rješenje zrakoplova baca i podatak da je, u odnosu na prošli model, u modelu letjelice 737 Max 8 motor pomaknut malo naprijed te postavljen više u odnosu na poziciju krila nego li je to bio slučaj u verziji 737 Max 7. Sve to utječe na balans zrakoplova u letu, a upravo je sustav stabilnosti pogonjen računalom to trebao riješiti. No prilično je izgledno da se ovo rješenje pokazalo kobnim.

Gotovo preko noći dionice Boeinga pale su na burzi za devet posto, a avioprijevoznici iz Indonezije, Etiopije, Kine i Kajmanskog Otočja prizemljii su sve svoje letjelice tog tipa dok se situacija ne razjasni. Ethiopian Airlines više ne leti ovim zrakoplovima, ali i kineski su prijevoznici odmah “stavili na led” sve Boeinge 737 Max 8, i to po zahtjevu kineskog ministarstva prometa.

Prilika za Airbus

– Naša je politika je da imamo nultu stopu tolerancije za sigurnosne rizike – ustvrdilo je kinesko ministarstvo prometa. Inače, Kina je bila jedan od najvećih kupaca ovog modela zrakoplova, a Boeing im je do danas isporučio 97 letjelica. To je golem problem za Boeing, posebice kad se uzme u obzir da je 737 Max 8 najbrže prodavani zrakoplov u povijesti kompanije. Od njegova predstavljanja i otvaranja knjige narudžbi do danas u svijetu je naručeno više od 4500 letjelica ovog modela.

Sve je to trenutačno pod velikim znakom pitanja, a prilično je izgledno da će se, pokažu li se sumnje o konstrukcijskim greškama točnima, narudžbe početi masovno otkazivati. Nema sumnje da će Boeing ispraviti greške, no povjerenje u ovaj model zasigurno je uništeno. S druge strane, ovu situaciju kao svoju veliku priliku mogao bi vidjeti europski Airbus čiji zrakoplovi imaju puno bolji sigurnosni učinak.