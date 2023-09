Blumenschein: Napravili smo model koji će na vrijeme moći predvidjeti potencijalne opasnosti

Digitalizacija prodire i u sektor poljoprivrede, a na njenoj većoj zastupljenosti u ovom području više godina radi tvrtka InfoDom. Naime, ova je IT kompanija još 2017. pokrenula projekt “Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima (CEKOM). Projekt koji je sufinanciran iz europskih fondova i čija je vrijednost 1,7 milijuna eura, trenutno je, rekao je Boris Blumenschein, član Uprave InfoDom Grupe, u fazi realizacije, odnosno komercijalizacije.

“CEKOM se sastoji od 8 projekata te smo u fazi uspostavljanja ekosustava čiji je cilj povećanje sposobnosti korištenja digitalnih tehnologija svih dionika u lancu proizvodnje hrane, od proizvođača pa sve do kupaca”, objašnjava Blumenschein na Agro Summitu Poslovnog dnevnika.

Jedan dio tog ekosustava podrazumijeva uspostavu virtualne mreže konzultanata, navodi Blumenschein.

“Kao mala zemlja i mala industrija moramo raditi na tome da sve resurse okupimo na jednom mjestu, a virtualnu će mreža konzultanata biti upravo to. Nju vidimo kao dopunu postojeće savjetodavne službe”, ističe član Uprave InfoDoma. Konkretno, na nju će se moći prijaviti više od tisuću stručnjaka raznih profila i znanja. Osim stručnjaka, na mrežu će se moći prijaviti i oni kojima su savjeti potrebni. Sustav će, objašnjava Blumenschein, korištenjem umjetne inteligencije i strojnog učenja, povezivati stručnjake s onima kojima su potrebni savjeti i rješenja.

“Sustav je u pogonu i upravo smo u fazi privlačenja stručnjaka, nakon čega ćemo krenuti s privlačenjem korisnika”, otkriva, dodajući da bi sve trebalo biti gotovo do kraja ove godine, a već bi sljedeće trebali vidjeti njegove rezultate.

Osim virtualne mreže konzultanata, najavljuje član Uprave InfoDoma, projekt CEKOM donosi i platformu koja će olakšati donošenje poslovnih odluka. InfoDom je tako razvio sustav analize i predviđanja. “Napravili smo model koji će pomoću umjetne inteligencije na vrijeme moći predvidjeti potencijalne opasnosti. To će poljoprivrednicima ostaviti mnogo više prostora za djelovanje i donošenje kvalitetnih odluka”, ističe. Takav bi alat, primjerice, da je bio dostupan, mogao biti itekako koristan u trenutnoj krizi koja pogađa domaće farmere zbog afričke svinjske kuge.

No izgradnja ekosustava, odnosno povezivanje i suradnju svih dionika, što je nužno da bi projekt InfoDoma zaživio, priznaje Blumenschein, neće biti jednostavna zadaća. “Svi vole koristiti ekosustav, no on će dobro funkcionirati jedino ako postoji razumijevanje svih u njemu, od proizvođača do trgovačkih lanaca. A trenutna nam situacija pokazuje da kada dođe do krize ili problema svatko misli samo na sebe, odnosno prvo rješava svoj problem te smatra da je problem kod nekoga drugog”, upozorava član Uprave InfoDoma.