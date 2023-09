Agro summit: Cijene hrane će padati, čak i bez intervencija Vlade

Ne samo zbog intervencije Vlade, cijene hrane u Hrvatskoj u narednom razdoblju će padati, zbog pada cijena inputa, prije svega sirovina kao što su uljarice i žitarice, ali i cijena energenata i pada inflacije. Oko toga su se jednoglasno složili sudionici panela o budućnosti poljoprivredne proizvodnje koji se upravo održao na Agro Summitu u organizaciji Poslovnog dnevnika u Event centru Boćarskog doma.

Konferencija je okupila ugledne gospodarstvenike i predstavnike državnih institucija, uz ključna pitanja vezana uz velike proizvođače, poput rasta ulaznih troškova, investicija, zemljišta, kooperanata, razvoja u budućnosti i načina na koje država i veliki poljoprivredni proizvođači mogu zajedno odgovoriti na buduće izazove i tržišne potrese.

“Jasno vidimo spuštanje cijena na globalnoj razini, svjetske burze pokazuju pad cijena uljarica i žitarica, doduše ne i šećera, tako da razina cijena u otkupu, na žalost po primarne proizvođače, niži za 30 do 50 posto u odnosu na lani. To će svakako dovesti do pada cijena hrane koju ćemo vidjeti na policama”, kazao je Josip Bičvić, član Uprave tvrtke Žito.

VEZANI ČLANCI:

Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke doduše ističe da taj proces neće biti linearan, jer se paralelno događaju i ostali procesi, kao što je zabrana izvoza riže koju je donijela Indija, što će sigurno utjecati na cijenu te sirovine.

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora, Fortenova grupe istaknuo je da će uz manje inpute, proces olakšati i slabljenje inflatornog pritiska.

Istovremeno se međutim događa epidemija afričke svinjske kuge koja utječe na tržište.

Marija Vučković, ministrica poljoprivrede istaknula je u tom smislu potrebu okrupnjavanja i modernizacije stočarstva, u što se ulaže kroz potpore Vlade ali i fondova EU, koje hrvatska poljoprivreda izuzetno dobro koristi.