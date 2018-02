Inovatoru i ocu četvero djece blokirali račune

Nisam u godinama kada bih mogao ići u Irsku raditi, niti to želim. Ako i pobjegnem iz države, moji računi opet ostaju – govori samohrani otac četvero djece Andrej Macko, kojemu se blokirana oba računa, i privatni i poslovni.

Prije je ponešto zarađivao prodajući razne predmete i skulpture od drva koje je sam izrađivao, ali nedavno se ozlijedio i ruka mu se inficirala bakterijom zbog koje je u protekla četiri tjedna čak četiri puta operiran.

Ruka mu je sada u gipsu, ne može je micati pa samim tim ni raditi. Macko je u Slavonskom Brodu poznat kao branitelj kojemu je u ratu smrtno stradao brat, ali i kao umjetnik koji je za svoje inovacije osvojio stotine medalja na sajmovima diljem Hrvatske. Sada se odjednom našao u bezizlaznoj situaciji, ne zna čime prehraniti i odjenuti djecu.

Sa 24.000 na 80.000 kuna

– Stalno mi stižu nove ovrhice za nekakav parking u Splitu ili gdje već, nemam pojma kad je to bilo i gdje su me našli. Ja se na to ne mogu žaliti, mogu samo otići i platiti. A čime da platim, odakle? Mackov privatni račun blokiran je već osam godina zbog neplaćenih računa za parkiranje i telefon koji nisu prelazili nekoliko stotina kuna, ali su se zbog kamata popeli na pedesetak tisuća. Braniteljsku zadrugu koju je vodio najprije su, kaže htjeli gurnuti u stečaj, ali podmirio je dug pa su je vratili u život.

Međutim, lani je dobio sudsku presudu po kojoj mora platiti drvnu građu koju mu je, tvrdi, jedan poduzetnik najprije donirao, da bi se poslije sjetio kako je ipak želi naplatiti. Njegovu priču potkrijepio je svjedok koji je nekada radio u Mackovoj zadruzi, što je presudno utjecalo na odluku suda. Dug je iznosio 24 tisuće kuna, ali s kamatama i sudskim troškovima popeo se na gotovo 80 tisuća.

– Ja ne kažem da je samo država kriva za moje trenutačno stanje. I ja sam kriv. Uletio sam u vode poduzetništva, a zapravo sam samo umjetnik – nastavlja Macko. U zadnje vrijeme posluje putem nenovčane razmjene.

Ostao i bez dječjeg doplatka

Ovih je dana jednom trgovcu iz Opuzena poslao svoje daščice i kuhače, a ovaj mu je uzvratio limunom, narančom i kivijem. Macko ima dva dječačića i djevojčicu predškolske dobi te još jednu kćer koja ide u treći razred srednje škole. Zbog spora s bivšom suprugom još uvijek ne prima ni dječji doplatak.

– Najgore je to što će se netko možda sjetiti da imam kuću, pa će mi htjeti i nju uzeti. Što ću onda? – pita se Macko.