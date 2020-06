Bivši Trumpov savjetnik: Tražio je kineskog predsjednika da mu pomogne dobiti izbore

U nizu bombastičnih optužbi, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa John Bolton izjavio je u srijedu da je Trump tražio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga da mu pomogne da ponovno pobijedi na izborima na sastanku iza zatvorenih vrata 2019. Bolton, kojega je Trump smijenio u rujnu prošle godine nakon 17 mjeseci u Bijeloj kući, također optužuje predsjednika da je želio zaustaviti istrage kako bi "učinio osobnu uslugu diktatorima koji mu se sviđaju", piše u ulomcima Boltonove knjige u New York Timesu.

Bijela kuća zasad nije komentirala te navode.

Optužbe su dio knjige čije tiskanje američka vlada pokušava zaustaviti tužbom, tvrdeći da sadrži povjerljive podatke i da će naštetiti nacionalnoj sigurnosti. Ulomci iz knjige "The Room Where It Happened: A White House Memoir" objavljeni su u Wall Street Journalu, New York Timesu i Washington Postu. Cijela knjiga trebala bi biti objavljena 23. lipnja.

Boltonove optužbe daju dodatni materijal Trumpovim kritičarima uoči predsjedničkih izbora 3. studenoga, uključujući bilješke sa zatvorenih sastanaka Trumpa i Xija.

"Trump je tada, što je nevjerojatno, okrenuo razgovor na temu nadolazećih američkih predsjedničkih izbora i aludirajući na ekonomsku moć Kine molio Xia da mu pomogne da pobjedi", napisao je Bolton. "Naglasio je da su za ishod izbora važni farmeri i to da Kina kupi što više soje i pšenice", dodao je.

Bolton također tvrdi da je Trump rekao kako bi napad na Venezuelu bio "cool" i da je ta zemlja "u stvari dio SAD-a". Američka vlada više je puta javno rekla da ne misli koristiti silu kako bi svrgnula venezuelskog predsjednika, socijalista Nicolasa Madura.