Bivši šef ličke policije i načelnik Karlobaga uvjetno osuđeni

Željko Jurković, bivši načelnik PU ličko-senjske, na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je zbog poticanja na zloporabu položaja i ovlasti uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine. Istom presudom nepravomoćno je uvjetno na godinu dana zatvora uz rok kušnje od pet godina osuđen i Ivan Tomljenović, načelnik Općine Karlobag dok je Josip Ružička, bivši načelnik PP Karlobag nepravomoćno uvjetno osuđen na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri .

Riječ je o ponovljenom postupku, a Jurković je nepravomoćno oslobođen optužbi da je neistinito obračunavao prekovremene sate koje nije odradio te da je nalagao da mu se kupuju bonovi za mobitel iako je raspolagao službenim mobitelom. U tom djelu teretio se da je lažno prikazao da je odradio 2398 prekovremenih sati pri čemu je tražio da mu MUP to plati. Ukupna šteta u tom djelu za proračun je bila oko 700.000 kuna, no sud je smatrao da za to nema dokaza. To što mu se stavljalo na teret događalo se od travnja 2005. do kolovoza 2012.

Što se tiče djela optužnice za koji je nepravomoćno osuđen, Jurković se teretio da je zaustavio prekršajni postupak protiv Tomislava Majerovića koji je u kolovozu 2011. bez kacige i vozačke dozvole te osobne iskaznice vozio neregistrirani i neosigurani moped. Jurković je, prema optužnici, na traženje Tomljenovića, zapovjedio Ružički da se ne pokreće prekršajni postupak protiv Komunalnog društva Općine Karlobag čije je vozilo neregistrirano i neosigurano uhvaćeno u prometnoj kontroli.

Tijekom prvog suđenja Jurković i njegovih troje podređenih Blaženka Mraović, Milan Rast i Josip Ružička te Ivan Tomljenović bili su nepravomoćno oslobođeni optužbi za razne zloporabe, no USKOK se na tu presudu žalio. Žalba im je djelomično usvojena pa je dio nepravomoćne oslobađajuće presude koji se odnosio na Jurkovića, Tomljenovića i Ružičku ukinut, dok je dio presude koji se odnosio na Blaženku Mraović i Milana Rasta potvrđen jer nije bilo dokaza za ono za što su se teretili.

Jurković je svojevremeno zbog ove priče proveo u istražnom zatvoru neko vrijeme, a iz njega je pušten nakon što je platio jamčevinu od 30.000 eura. Optužnica je podignuta 2014., a potvrđena je 2016. Što se tiče Tomljenovića i on se proteklih godina povlačio po sudovima zbog raznih zloporaba te je nepravomoćno osuđivan.