Pelješki most ne povezuje samo jug s ostatkom zemlje već povezuje i teritorij EU

Još prije 12 godina na ovome istom mjestu pisao sam o tome kome smeta Pelješki most!? Primjerice, tada je Radimir Čačić pred TV ekranima ustvrdio kako je gradnja mosta opasna za Hrvatsku!? Ispalo je da o jednome mostu ovisi i opstanak države i svih nas! Dvanaest godina kasnije, kad je most konačno pri dovršetku, ponovno se javljaju neki samopozvani koji za Pelješki most slično kažu, da je totalni promašaj, da je trebalo dogovoriti koridor s BiH, da će i tako ići autocesta do Dubrovnika, da će to biti neisplativ projekt, da će zjapiti prazan...