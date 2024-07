Bivši policajac nakon ubojstva rekao je nadređenom: 'Joj, šefe, skroz glupa situacija, cura je dirala moj pištolj...'

S lisičinama na rukama, ali i na nogama, bivši policajac Marko Smažil (28) doveden je u četvrtak u sudnicu Županijskog suda u Osijeku, gdje mu je počelo suđenje za ubojstvo osječke studentice Mihaele Berak (21) iz njegova službenog pištolja. I to je otprilike sve što je javnost mogla vidjeti i čuti s početka suđenja Smažilu, a ništa više neće doznati, barem ne službeno i iz "prve ruke", ni do konca kaznenog postupka za ovaj slučaj koji je šokirao Hrvatsku. Isključena je, naime, javnost s glavne rasprave, i to na zahtjev Državnog odvjetništva. – Zbog zaštite osobnog života žrtve tražimo isključenje javnosti – rekla je tužiteljica Jasmina Bošnjak. Podržao ju je i Smažilov branitelj Dražen Srb, ali ne samo zbog zaštite žrtve nego i njegova branjenika.

Sudsko vijeće prihvatilo je taj prijedlog, a prije svega, kako su obrazložili, zbog jučerašnjih svjedoka koji su trebali govoriti o odnosu žrtve i ubojice neposredno prije zločina. – U ovakvim se predmetima javnost uglavnom isključuje jer se radi o dignitetu i zaštiti obiteljskog života žrtve – komentirao je poslije Davor Ćavar, odvjetnik kojeg je angažirala obitelj žrtve. Inače, ni obitelj žrtve ni okrivljenika nije se pojavila na osječkom sudu.

Smrt Mihaele Berak izazvala je brojne kontroverze. Zločin se dogodio 20. rujna prošle godine oko 22 sata, a policija je tek sutradan oko 14 sati šturo potvrdila informaciju da je djevojka usmrćena. Nešto kasnije istoga dana kazneno je prijavila svoga kolegu za ugrožavanje života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, što je znatno blaže kazneno djelo od ubojstva. Zaključak je policijske istrage, naime, glasio da je došlo do tragične nesreće pri kojoj je pištolj slučajno opalio, zbog nestručnog rukovanja službenim oružjem. Ukratko, hvalio se pred njom pištoljem i novom futrolom koju je baš kobnog dana zadužio. No, dva dana nakon smrti djevojke, Županijsko državno odvjetništvo iznenadilo je i objavilo da se policajca ipak tereti za ubojstvo.

Po optužnici, Marko Smažil je, u nakani da liši života Mihaelu Berak, iz službenog pištolja ispalio hitac u njezinu glavu. Na mjestu je preminula. Mladi prometni policajac zadužio je službeni pištolj ni dva mjeseca prije, a Mihaelu je poznavao tek desetak dana. Kobne je noći imao 0,65 promila alkohola u krvi. Deset minuta nakon smrtonosnog hica policajac Smažil zove svog nadređenog u Postaji prometne policije Osijek. "Joj, šefe, šefe, skroz glupa situacija, cura je došla kod mene u stan, dirala moj pištolj, odnosno uzela moj pištolj i ubila se", izgovara mu Smažil, kako je to kasnije u istrazi ispričao njegov kolega.

Teorija o suicidu relativno je brzo odbačena, a u svojoj je obrani Marko Smažil poslije tvrdio kako nije imao namjeru ubiti Mihaelu Berak, već da je do pucanja i ispaljenja metka došlo tijekom neopreznog rukovanja pištoljem. Ispričao je kako joj je pokazivao pištolj, na njezino traženje, a kada je htio napraviti tzv. kontrolno okidanje, došlo je do ispaljenja metka iz pištolja i taj metak je pogodio Mihaelu u lice. Tvrdio je kako je mislio da se u pištolju ne nalazi metak. Tužiteljstvo smatra njegovu obranu nelogičnom, neuvjerljivom, kontradiktornom, u suprotnosti s ostalim dokazima i usmjerenom na izbjegavanje kaznene odgovornosti.

Saslušana su u četvrtak prva četiri svjedoka, a među njima i Mihaelina najbolja prijateljica koja je znala da je Mihaela te večeri u Smažilovu stanu. Posljednju poruku od Mihaele primila je svega deset minuta prije njezine smrti. Nastavila joj je pisati, a poslije ju je i zvala, no odgovora nije bilo... Njezin je iskaz važan i zbog poruka koje joj je Mihaela slala, a gdje se žali na Smažilovu posesivnost.

Što je točno žrtvina prijateljica rekla u svom svjedočenju na početku suđenja, javnosti neće biti poznato. A kako se Smažil očitovao o krivnji? – Ne mogu vam reći što je bilo na ročištu, zabranjeno nam je o tome govoriti, nastavak je rasprave 23. i 25. rujna, kada će se ispitati još nekoliko svjedoka, a i s te će rasprave biti isključena javnost. Moj se branjenik već prije izjasnio krivim, ali ne za kazneno djelo koje mu se stavlja na teret, nego za prouzročenje smrti iz nehaja. Nije bilo nikakve namjere – izjavio je odvjetnik Dražen Srb nakon rasprave. Na upit kakva su očekivanja obitelji Berak od netom započetog procesa, njihov odvjetnik Ćavar kratko je kazao kako očekuju da okrivljenik bude proglašen krivim i osuđen u skladu sa zakonom.

Mučan slučaj od početka prate aktivisti iz ženske udruge Adela, organizirali su jesenas i prosvjede pred zgradom policijske uprave, prozivajući policiju za zataškavanje okolnosti počinjenja zločina. – S jedne strane podržavamo isključenje javnosti, zbog interesa obitelji, no u interesu je javnosti da čuje barem dio suđenja, gdje se govori o samom zločinu. I dalje tražimo smjene u policiji zbog ovog slučaja. – Da se novinari nisu digli na noge, danas bismo vjerojatno imali suđenje za općeopasnu radnju, a ne za ubojstvo – kazala je Sanja Kastratović iz udruge Adela.