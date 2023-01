Bivši načelnik PP Omiš tereti se za sređivanje prometnih kazni, a kolega mu za odavanje informacija - novinaru

Sedam osoba, među kojima su i dvojica policajaca Vlado Perkušić, suspendirani načelnik PP Omiš i njegov kolega Ivan Lozić, nekadašnji načelnik Odjela gospodarskog kriminaliteta PU Splitsko-dalmatinske optuženi su za zloporabu položaja i ovlasti i poticanje na zloporabu položaja i ovlasti, a optužnicu protiv njih je podigao USKOK.

Prema optužnici, Perkušić se tereti da je od 1. veljače 2020. do 9. studenoga 2021., kao načelnik PP Omiš, u čije je ovlasti spadalo da, kako kaže USKOK, poduzima mjere i radnje, povezane s problematikom prometnih prekršaja, to iskoristio kako bi ostalim suoptuženicima i njima bliskim osobama pomogao da izbjegnu sankcije nakon počinjenja prekršaja, odnosno nije im evidentirao te prekršaje. Činio je to, prema optužnici, na dosta inventivan način. Nakon što bi netko počinio prometni prekršaj, on je pretraživao Informacijski sustav i evidencije MUP-a kako bi našao bliske osobe prekršitelja koje su se odselile iz Hrvatske ili nemaju prijavljeno prebivalište. Onda bi kazne za počinjene prekršaje bile napisane tim osobama, a ne stvarnim počiniteljima, a Perkušić se tereti da je upute za pisanje takvih kazni davao policijskim referentima, ali i da je prometne prekršitelje savjetovao kako da popune obrasce, odnosno čije podatke da navedu.

Što se pak tiče Lozića, on se tereti da je od 3. ožujka 2020. do 24. svibnja 2021. kao policijski službenik Sektora kriminalističke policije PU splitsko-dalmatinske, jednom novinaru protivno odredbama više zakona dostavljao podatke koji su mu nedostupni kao neovlaštenoj osobi. Tereti ga se da je prikupljao i novinaru dostavljao podatke o osobama, policijskim mjerama i radnjama, izvidima i rezultatima kriminalističkog istraživanja nad tim osobama koje je provodila služba u kojoj je raspoređen, kao i onima koje su provodile druge ustrojstvene jedinice PU splitsko-dalmatinske, znajući da je riječ o tajnim podacima. Na temelju tih podataka novinar je objavljivao opsežne i detaljne novinske članke o osobama protiv kojih se provode policijske mjere i radnje, izvidi i kriminalistička istraživanja.

Perkušić i Lozić su bili uhićeni i na kratko pritvoreni lani u lipnju. Nakon što su uhićeni bili su jedno vrijeme u istražnom zatvoru, a po izlasku iz njega, Perkušiću je pred kućom zapaljen automobil. Počinitelj nije nađen. Obojica su suspendirani, a Slobodna Dalmacija ranije je pisala, da je u njihovim mobitelima prilikom uhićenja nađena opširna korespondencija kao dokaz njihovih ilegalnih radnji, ali i da su otkriveni zahvaljujući onome što je nađeno u mobitelu Josipe Rimac.

Bivša HDZ-ova kninska gradonačelnica i sama je nedavno dobila svoju drugu optužnicu, onu u aferi Vjetroelektrane. Tereti ju se za niz zloporaba i primanje mita, a njezin mobitel pokazao se zlatnim rudnikom za istražitelje jer su u njemu bile stotine dokumenata i stotine tisuća poruka. Sadržaji tih poruka rezultirali su izvidima pa na koncu i istragama te optužnicama protiv većeg broja osoba, uključujući i neke bivše ministre u Vladama Andreja Plenkovića.

