Bivši specijalist: Dobrovoljci koji padnu u ruke Rusa neće dobro proći zbog jedne ključne stvari

Bivši dozapovjednik Specijalne policije MUP-a Alenko Ribić u studiju Večernjeg lista govorio je o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

"Prema svim dostupnim snimkama vidimo da su ukrajinske snage uništile jako puno ruske tehnike, pa mislim da se ukrajinske snage jako dobro odolijevaju nadmoćnijem neprijatelju", kaže Ribić.

Napad na Kijev, što slijedi u glavnom gradu?

"U Kijevu ima preko 2 milijuna ljudi. Dobio sam podatak da ruske snage spremaju napad na Kijev, da će ga napasti s tri strane. Jedno je taktika ako Kijev bude potpuno opkoljen, ako je u potpunom okruženju, a jedno je kada nije. Dok Kijev nije opkoljen ukrajinske snage imaju veliku šansu da ga obrane. Ruske snagu nisu ušle u sam Kijev, djeluju topničkim projektilima, dalekometnom artiljerijom i djeluju iz zraka s raketiranjem. Ono što je bitno je da neselektivno biraju ciljeve, tuku po civilnom stanovništvu, tuku po objektima kritične infrastrukture kako bi napravili štetu. Idu na iscrpljivanje. Hoće li se voditi ulične borbe. Ako ukrajinski branitelji ne izdrže taj pritisak na prvoj liniji obrane, doći će do uličnih borbi", kaže.

Vrlo je teško ratovati u urbanoj sredini, kazao je Ribić. "Vojne i policijske postrojbe izučavaju kroz svoje vidove obuke ratovanje u urbanoj sredini kao jednu zasebnu cjelinu. Uloga specijalnih snaga je vrlo velika. Sama riječ govori da su te snage namijenjene za specijalne operacije. U ratnom vremenu, one su namijenjene da ulaze u dubinu neprijatelja, da im uništavaju lako utvrđene mete, da im uništavaju zapovjedna mjesta, neprijateljsku živu silu, tehniku i po informacijama koje imam preko privatnih kanala i po onome što gledam, Ukrajinci su vrlo uspješni jer su im u toj dubini uništili jako puno oklopne mehanizacije što je važno kod proboja u same gradove", dodao je.

Tko je u prednosti?

"Sigurno da onaj tko brani, tko poznaje područje je u prednosti. Zašto? Pogotovo ako je dobro ukopan, ako ima dobre zaklone i on čeka da mu neprijatelj dođe. Ali isto tako, ako govorimo u urbanoj sredini, o naseljenoj urbanoj sredini, uzmimo Kijev, onaj tko napada, pogotovo te diverzante skupine koje vam se pojave na određenoj poziciji i ispale par projektila, ili uđu u neku zgrada pa iz zgrade djeluju, one su samo u tom segmentu, napominjem samo u tom, su u prednosti zato što ne moraju voditi brigu o civilima.

Ako nije uspio uništiti blokadni punkt, pa je promašio, pa je pogodio neke civile, on je svoju misiju izvršio. Ti civili nisu za njega civili, oni su za njega neprijatelji. Obrambene snage iz jedne zgrade djeluju prema tom punktu, djeluju snajperisti i netko zapuca. U tim zgradama ljudi i dalje žive. Oni nisu 24 sata u skloništima. Oni izlaze van, a to ne znači da obrambene snage mogu sada po cijeloj zgradi ispucati stotine rafala već oni moraju selektivno djelovati. Ako su locirali cilj, trebaju prema njemu djelovati", objasnio je.

Moral među ukrajinskim snagama

Ribić je rekao da to što su gradonačelnik i predsjednik u Kijevu da se ne napuštaju narod je jako motivirajuće za Ukrajince.

"Vratimo se u naš Domovinski rat kada je predsjednik Tuđman obilazio bojišnicu sa svojim suradnicima. Vidjeli ste kakvo je to oduševljenje izazvalo kod hrvatskih branitelja i koliko im je podizalo moral. Nije svejedno da su predsjednik i čelni ljudi države napustili državu i vode operaciju iz neke treće zemlje. Sigurno je da to diže moral kod boraca", rekao je.

"Snimka kada se predsjednik javljao s ulice iza njega je bila pozadina. Pitanje je li se on javio s te lokacije. Tehnika je napredovala i sve se može napraviti. Sigurno je da ruske obavještajne službe analiziraju svako obraćanje predsjednika Ukrajine kako bi ga locirali. Sigurno je da bi trebao biti oprezniji. Predsjednik države je Ukrajincima bitan živ. Strahovito bi bio pad morala kod boraca. Potreban je živ ukrajinskom narodu", rekao je.

Ruski separatisti

"Ja sam u jednom podatku, mislim iz popisa stanovništva 2001. nisam dobio podatak za 2016.. Oko 18 posto Rusa je živjelo na području Ukrajine. Nisu oni svi separatisti. Ti separatisti su ekstremisti kao što smo mi imali sličan slučaj ovdje u Hrvatskoj, ti ekstremisti potpomognuti s JNA, koji su izvršili agresiju na Hrvatsku", kazao je Ribić.

"Sigurno da predstavljaju veliki problem zato što oni djeluju iznutra, djeluju kao snajperisti, djeluju na jedan podmukli način, postavljanjem recimo eksplozivnih naprava, izvršenjem diverzije, na kukavički način pod okriljem noći mogu djelovati prema određenim ciljevima. Mi smo primjerice u Hrvatskoj imali, ja sam iz Karlovca, da su snajperisti djelovali iz zgrada. Bilo je zamračenje. Vi vidite da se puca iz neke zgrade, on brzo djeluje, i ne možete točno locirati s kojeg stana. Ne možete uzeti strojnicu i pucati po zgradi", objašnjava.

Kako se boriti protiv njih

"Ako imate snajperiste imate i protusnajper. I ukrajinske snage imaju snajperiste. Ako imate dobru poziciju, ako je lociran, možda ga se moglo riješiti sa snajperom. Pitanje je koliko su ti separatisti obučeni. To nisu vrhunski specijalci. Ako vi njega zaokružite, on djeluje s neke zgrade i nema izlaza sigurno je da ga možete neutralizirati", dodao je.

Opskrba vojnika tijekom ratovanja

"Sve je dobro dok grad nije u okruženju. Onoga trenutka kada grad padne u okruženje kao što je to bio naš Vukovar, opskrba može dolaziti, ali puno teže. Pitanje je koliko su opremljeni ukrajinski gradovi, koliko imaju logistike tu mislim i na hranu, koliko streljiva, koliko razne opreme imaju. Nadam se da to dolazi, a koliko vidim imaju", kazao je.

Koliko su ruske kolona tenkova demotivirajuće za ljude u gradu?

"To vam ovisi o svakom čovjeku. Mi smo imali u Domovinskom ratu svakakve informacije. Kod nikoga to nije izazvalo efekt. Kod pravog borca koji ima motiv braniti svoju zemlju to ne bi trebalo izazvati problem, čak bi mu to trebao biti jedan dodatni inat", kazao je.

Je li iluzija da se Ukrajina dobro brani?

"Po meni nije iluzija. Prema onom što vidim na terenu Ukrajinci dobro brane. Onaj tko brani svoje ima puno veći motiv i spreman je poginuti na svom pragu. Ono što vidimo kod Rusa, one golobrade mladiće, izgleda da je Putin poslao redovitu vojsku. Oni nemaju motiv. Nepojmljivo je u jednom ratu da tenk ostane bez goriva, to je suludo. Ili oni same buše rezervoare ili su im ukrajinske snage prekinule vezu s logistikom", rekao je Ribić.

"Svaka država pa tako i Hrvatska ima elitne specijalne kako vojne tako i policijske postrojbe. Tako i Ukrajina, imaju ih i Rusi. Nisu Rusi puno nadmoćniji od ovih drugih. Pitanje je jesu li brojčano nadmoćniji. Ali da, oni su brutalniji. Vojnički je kada s nekim ratuješ, isto ako kada si u ringu nokautirao. Tako i u ratu. Ako si nekoga pogodio ideš dalje. Vidi se po snimka,a gdje se oni iživljavaju. To izaziva strah i paniku kod stanovništva. Metak jednako pogađa i ruskog i ukrajinskog specijalca", dodao je.

Dobrovoljci iz svijeta u Ukrajini

"Ako budu ulovljeni od strane Rusa ne piše im se dobro zato što će se Rusi nad takvim ljudima koji su došli pomoć iz svojih nekih motiva, posebno iživljavati nad njima jer ih smatraju plaćenicima nego prema ukrajinskim braniteljima. Ja im želim da ne upadnu u njihove ruke", dodao je.

Dodao je na kraju da se humanitarni koridori mogu uspostavljati ako se dvije snage dogovore.