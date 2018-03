Bivši blagajnik HAC-a otkrio kako se krao novac na naplatnim postajama

Bivši blagajnik Hrvatskih autocesta otkrio je kako su on i neki kolege radeći na naplatnim postajama godinama krali na desetke tisuća kuna od cestarine koje se naplaćuju vozačima.

'Na većoj naplatnoj postaji, kada je promet pojačan preko ljeta, blagajnik je mogao u 20 smjena uzeti po 20 tisuća kuna. Bez problema', ispričao je bivši blagajnik za RTL Danas. On je jedan od nekolicine blagajnika koji su zbog tih radnji dobili otkaz, no on kaže da mu se isplatilo.

Otkrio je i kako su se te krađe izvodile. Prvo se moraju nabaviti prekodirane kartice iz najbliže naplatne postaje. Primjerice, cestarina za automobil koji iz Zagreba putuje do izlaza Slavonski Brod istok iznosi 87 kuna. Blagajnik bi vozaču naplatio taj iznos, ali onda prekodiranom karticom lažirao da dolazi sa susjedne postaje, što iznosi 5 kuna. Razliku od 82 kune zadržao bi za sebe. I tako godinama.

Ispričao je i kako su se neki kolege vraćali s godišnjih odmora kada bi im nedostajalo novca pa bi se vratili u smjenu. 'Ljudima se osladio novac. Tako da mu je žao propustiti dvije smjene da netko drugi uzme pare, a on je na moru. On se vrati, odradi to i onda ode ponovno na more', ispričao je RTL-ov sugovornik.

Zanimljivo je da, iako se u naplati cestarine godišnje vrte milijarde kuna, HAC i dalje nije obveznik fiskalizacije.