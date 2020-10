Bivša premijerka o neugodnom susretu u trgovini: 'Zamolila sam ga da se odmakne, a on mi održao predavanje'

Bivša premijerka Jadranka Kosor na svom se Twitteru danas požalila na neugodno iskustvo koje je imala u trgovini. Čekala je u redu na blagajni, a pored nje je stao mladić bez maske koji joj je, nakon što ga je zamolila da ju stavi, održao predavanje.

"U trgovini prije pola sata dečko bez maske uz mene na blagajni pa sam ga zamolila da se odmakne i stavi masku a on mi održao predavanje da su sve to gluposti, gospon do njega se složio pa skinuo masku. Eto i bivša premijerka je sluđena čula sam na odlasku", napisala je.

Njezini su joj pratitelji pružili podršku i napisali kako se s njom u potpunosti slažu.

"Zbog takvih koji i dalje odbijaju voditi računa o zdravlju ćemo i dalje brojiti velike brojeve novozaraženih. Da taj virus ne postoji, da nije opasan, ne bi toliko ljudi već umrlo", napisao je jedan korisnik, dok je drugi kratko dodao: "Žalosno".