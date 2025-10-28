Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 173
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
AMERIČKA VLADA SLAVI

Birači nagradili Mileija i njegovu motornu pilu kojom je srezao viškove i inflaciju

Autor
Dino Brumec
28.10.2025.
u 15:35

"Čestitam predsjedniku Javieru Mileiju na uvjerljivoj pobjedi u Argentini. Radi sjajan posao!", nije skrivao svoje oduševljenje Donald Trump

Argentinski predsjednik Javier Milei ostvario je političku pobjedu na nedjeljnim izborima za Kongres, čime je učvrstio svoju poziciju i dobio dodatne alate za svoje ekonomske reforme. Pobjedom Mileija nisu oduševljeni samo njegovi argentinski birači već i mnogi ekonomski liberali te libertarijanci diljem svijeta, dok oporba predsjednikove politike smatra destruktivnima po Argentinu.

Ključne riječi
ekonomske reforme kongres Argentina Javier Milei

Komentara 2

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
16:39 28.10.2025.

Argentina je baš dobar primjer koliko lijeve vlade mogu uništiti zemlju. Zapravo cijela južna Amerika je takva. Pogledajte koja su to bogatstva resursima, a države u banani, narod sirotinja. Venezuela je još bolji primjer od Argentine.

Avatar Tvrdi
Tvrdi
15:55 28.10.2025.

Ovaj lik je poremećen.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja