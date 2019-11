Bio neubrojiv kada je turista ubio zbog komplimeta

E.S. (32) iz Zagreba optužen je da je u neubrojivom stanju ubio njemačkog turista Patrika Bessingera (23), a optužnicu je protiv njega podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Puli.

Prema optužnici, ubojstvo se dogodilo 16. srpnja u 22.40 na Fažanskoj cesti u Puli, a E.S. se tereti da je mladog Nijemca nožem ubo u prsa, nakon čega je pobjegao. Izbodeni mladić, uz pomoć prijatelja uspio je napraviti nekoliko koraka te stići do obližnjeg kafiće prije no što se srušio.

Prevezen je u pulsku bolnicu gdje je uskoro, unatoč naporima liječnika preminuo. Policija je malo kasnije E.S. našla na jednoj pulskoj plaži ta ga je uhitila. Nakon ispitivanja na policiji bio je odveden pred suca istrage Županijskog suda u Puli, koji mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. T

užiteljstvo sada u optužnici traži da mu se istražni zatvor produži. U vrijeme počinjenja ubojstva, kao motiv se spominjalo to što su mladi Nijemci dali kompliment E.S., odnosno pohvalili su njegovu frizuru s dredloksima. No E.S. to nije shvatio kao kompliment već kao uvredu zbog čega je prvo pratio skupinu mladih Nijemaca, a zatim je jednog od njih napao i izbo nožem. Nakon ubojstva se doznalo i da je on duže vrijeme boravio u Puntiželi, te da se malo osebujno ponašao.

Prema iskazima nekih svjedoka, E. S. je u to vrijeme za sebe pričao da je Bog. Tvrdio je da ima poseban zadatak, da je stigao iz drugog univerzuma te da je “svima tako dobro jer je on sada tu”. S obzirom na to da je optužen da je ubojstvo počinio u neubrojivom stanju, to znači da su ga tijekom istrage pregledali i vještačili psihijatri, te da će mu se u konačnici vjerojatno suditi prema Zakonu o osobama sa psihičkim smetnjama.