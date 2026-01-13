MAGA era Hollywooda: Ovo su superzvijezde koje više ne mogu snimati za Paramount

Španjolski glumac Javier Bardem, poznat po beskompromisnim ulogama i još beskompromisnijim političkim stavovima, našao se u središtu oluje koja prijeti uzdrmati temelje slobode govora u Hollywoodu. Nakon što su se pojavile glasine da ga je moćni studio stavio na neslužbenu crnu listu zbog javne podrške Palestini, Bardem je reagirao mirno, ali odlučno. "Nisam iznenađen. No, stvar nije toliko u njihovoj crnoj listi, koliko u tome s kime vi birate i želite raditi. To je nešto što će se tek otkriti u godinama koje dolaze", poručio je u nedavnoj izjavi za medije, s osmijehom koji je odavao više prkosa nego zabrinutosti.

Da bismo razujeli o čemu je zapravo Bardemov "grijeh", potrebno se vratiti u jesen prošle godine, kada je bio jedan od tisuća potpisnika otvorenog pisma udruge "Film Workers for Palestine". U pismu, koje su podržale i zvijezde poput Emme Stone, Joaquina Phoenixa, Marka Ruffala, Tilde Swinton i grčkog redatelja Yorgosa Lanthimosa, filmski djelatnici su se obvezali na bojkot izraelskih filmskih institucija "upletenih u genocid i apartheid protiv palestinskog naroda".

Bardem je kasnije pojasnio kako meta njihova bojkota nisu pojedinci. "Ne idemo protiv ljudi, njihove nacionalnosti, vjere ili etniciteta. Idemo protiv kompanija i entiteta koji podržavaju ovaj genocid, ovaj apartheid i ilegalnu okupaciju", naglasio je, no čini se da u MAGA eri američke industije zabave za takve nijanse ima sve manje sluha.

Promjena hollywoodskih vjetrova najviše se osjeti upravo u Paramountu, studiju koji je od ljeta 2025. godine preuzeo ga je David Ellison, sin tehnološkog mogula i milijardera Larryja Ellisona, jednog od najistaknutijih pristaša Izraela, bliskog prijatelja Benjamina Netanyahua i pristaše sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ubrzo nakon preuzimanja, Paramount je postao prvi veliki studio koji je javno osudio spomenuti bojkot, poručivši kako "ušutkivanje umjetnika na temelju nacionalnosti ne doprinosi razumijevanju i miru".

Prema pisanju strukovnog časopisa Variety, unutar Paramounta je nakon spajanja sa Skydance Medijom definirana skupina glumaca i autora s kojima ne želi surađivati zbog njihovih stavova, a na meti su oni koji se smatraju "otvoreno antisemitskima, ksenofobnima ili homofobnima". Iako je Paramount kasnije demantirao postojanje formalne "liste", izvor iz studija je za Variety potvrdio da postoje "crvene linije" te da je dvosmislenost namjerna, kako bi se otvoreno politične zvijezde natjerale na autocenzuru. Čini se da je potpis na pismu podrške Palestini postao jedna od tih crvenih linija.

Pritom treba nahglasiti da Javier Bardem nije jedini koji osjeća posljedice svojih uvjerenja. Glumica i aktivistica Susan Sarandon tvrdi da je "korištena kao primjer što se ne smije činiti" nakon što ju je agencija otpustila, a projekti su joj otkazani zbog govora na propalestinskom prosvjedu. Sličnu sudbinu doživjela je i Melissa Barrera, koja je izbačena iz popularne franšize "Vrisak" nakon što je izraelsku vojnu kampanju u Gazi nazvala "genocidom i etničkim čišćenjem". Produkcijska kuća Spyglass tada je poručila da ima "nultu toleranciju na antisemitizam ili poticanje mržnje", izjednačivši kritiku Netanyahuove vlade s antisemitizmom. Ovaj trend stvorio je atmosferu straha, a stotine članova glumačkog sindikata SAG-AFTRA, uključujući Marka Ruffala i Cynthiju Nixon, potpisalo je pismo u kojem traže zaštitu od, kako kažu, "makartičke represije nad članovima koji priznaju patnju Palestinaca".

Istovremeno, Paramount ne samo da mijenja svoj odnos prema politički angažiranim glumcima, već i cjelokupnu programsku strategiju. Studio je otkupio prava na izraelsku dramsku seriju "First Light", koja se bavi napadima Hamasa sedmog listopada, a Ellison je u priopćenju naglasio predanost studija "izvrsnosti i točnosti", što su mnogi protumačili kao izravan prijekor onima koji preispituju službeni izraelski narativ. Vrhunac nove kulturne politike bio je imenovanje novinarke Bari Weiss, istaknute proizraelske komentatorice, na mjesto glavne urednice CBS Newsa, koji je također u vlasništvu Paramounta. Prema novim programskim najavama, taj studio u narednim će se godinama usmjeriti na produkciju patriotskih filmova bez kritičke oštrice.