Bill Gates upozorio: 'Još uvijek postoji opasnost da nismo vidjeli najgore od pandemije'

Milijarder Bill Gates upozorio je kako još uvijek postoji ''puno veća vjerojatnost od pet posto'' da svijet još nije iskusio najgore u pandemiji koronavirusa.

Gates, inače osnivač Microsofta, objasnio je kako ne želi zvučati 'dramatično', no smatra kako postoji rizik da bi se mogla stvoriti puno transmisivnija i fatalnija varijanta virusa, prenosi Daily Mail.

Ovo nije prvi put da je Gates upozorio na opasnosti mogućih pandemija - još je u prosincu prošle godine kazao svojim pratiteljima na Twitteru da se pripreme na najgori dio pandemije, a još 2015. godine je kazao kako svijet nije spreman na novu pandemiju.

- Još uvijek postoji rizik da bi pandemija mogla stvoriti novu varijantu koja bi mogla biti zaraznija i smrtonosnija. Taj rizik nije velik, no on je puno viši od 5 posto - kazao je za Financial Times.

Od ožujka 2020. godine preminulo je oko 6.2 milijuna COVID pozitivnih ljudi diljem svijeta, a u Hrvatskoj je preminulo gotovo oko 15.800 ljudi.

Podaci HZJZ-a ažurirani 24. travnja pokazali su kako je u Hrvatskoj od početka pandemije bilo više zaraženih žena nego muškaraca i to u dobi od 30 do 49 godina. Najveća stopa smrtnosti bila je za one od 80 do 89 godina života.

