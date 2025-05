Bijela kuća opet se zaigrala s AI-jem, objavili Trumpa kao jedi ratnika, ima mišiće, mač, a iza njega dva orla

Bijela kuća opet se zaigrala s umjetnom inteligencijom. Nakon što je prije koji dan na svom službenom X profilu objavila američkog predsjednika Donalda Trumpa odjevenog kao papu, sada je to isto učinila, ali ovaj put je prikazan kao jedi vitez iz Ratova zvijezda.

Trump na fotografiji ima mišiće i crveni svjetlosni mačem, a iza njega su dva orla i dvije američke zastave.

U objavi piše: - Sretan 4. svibnja svima, uključujući radikalne ljevičarske luđake koji se tako silno trude vratiti Sith lordove, ubojice, narkobosove, opasne zatvorenike i zloglasne pripadnike bande MS-13 u našu galaksiju. Vi niste Pobunjenici – vi ste Carstvo. Neka 4. svibnja bude s vama.

Povod objave je "Star Wars dan" jer u engleskom jeziku se može iskoristiti igra riječima “May the 4th be with you”, odnosno “May the Force be with you” (“Neka sila bude s tobom”), 4. svibnja.

