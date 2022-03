Biden se u Varšavi sastao s dvojicom ukrajinskih ministara: 'To što radite je važno, doista važno'

Američki predsjednik Joe Biden je danas u Varšavi razgovarao s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova i s ministrom obrane, u prigodi njihova susreta s američkim kolegama.

Biden, kojemu je ovo prvi sastanak s visokim ukrajinskim dužnosnicima od početka rata, neslužbeno je razgovarao s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dmitrom Kulebom, sjedeći za dugačkim stolom, za kojim su bili i ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznjikov, američki državni tajnik Antony Blinken i ministar obrane Lloyd Austin. Kuleba i Reznjikov su nenajavljeno doputovali u Varšavu. Sastanak je upriličen u dvorani varšavskog hotela u kojemu je Biden prenoćio i na kojemu su se vijorile ukrajinske i američke zastave.

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS Polish President Andrzej Duda and the U.S. President Joe Biden stand during the national anthems, as the Russian invasion of Ukraine continues, outside the Presidential Palace in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Kacper Pempel Photo: KACPER PEMPEL/REUTERS

Četiri ministra "razgovarala su o rezultatima summita NATO-a 24. ožujka u Bruxellesu i nepokolebljivoj predanosti Sjedinjenih Država suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine", rekao je glasnogovornik State Departmenta Ned Price.Blinken i Austin "obećali su stalnu potporu u ispunjavanju humanitarnih, sigurnosnih i gospodarskih potreba Ukrajine", navodi se u priopćenju. Američki predsjednik se sastao s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova u Washingtonu 22. veljače, dva dana prije početka ruske invazije. Blinken se zatim sastao s Kulebom u Poljskoj, na ukrajinskoj granici, 5. ožujka.

Američki predsjednik koji je u petak doputovao u Poljsku nakon niza međunarodnih susreta u Bruxellesu, treba u subotu razgovarati s poljskim kolegom Andrzejom Dudom, obići ukrajinske izbjeglice u prihvatilištu otvorenom na državnom stadionu u Varšavi i predvečer održati govor u kraljevskoj palači u Varšavi.Obilazeći dan ranije američke vojnike iz 82. zračno-desantne divizije stacionirane na jugoistoku Poljske, Biden je pohvalio otpor ukrajinskog naroda koji ga, rekao je, podsjeća na događaje na trgu Tiananmenu 1989. u Pekingu i ponovo nazvao ruskog predsjednika Vladimira Putina "ratnim zločincem".

"U središtu ste bitke između demokracija i autokracija", poručio je vojnicima. "To što radite je važno, doista važno".

