Dramatično im nedostaje radnika, pa napravili zaokret: 'Plaće su visoke, mogu financijski pomoći obitelji...'

Usred dramatične krize nedostatka kvalificirane radne snage, Njemačka sve više privlači mlade Indijce na stručno osposobljavanje . Od mesara i pekara do vozača kamiona i odgajatelja u vrtićima, stotine mladih iz Indije popunjavaju radna mjesta koja njemački mladi izbjegavaju već godinama. Sve je počelo 2021. kada je Handirk von Ungern-Sternberg iz Obrtničke komore u Freiburgu dobio mail od indijske agencije Magic Billion. Ponudili su motivirane kandidate za dualno obrazovanje. Komora, suočena s poslodavcima koji nisu mogli naći radnike, odlučila je probati. U jesen 2022. stiglo je prvih 13 Indijaca koji su započeli naukovanje u mesarskim radnjama duž švicarske granice, među njima i 21-godišnja Anakha Miriam Shaji iz južne Indije. "Željela sam vidjeti svijet, podići standard života i imati dobru socijalnu sigurnost", kaže Anakha, koja danas radi u mesnici Joachima Lederera u Weil am Rheinu. Lederer, predsjednik mesarskog ceha, ističe: "Zanat je težak posao. Mladi Nijemci već 25 godina idu drugim smjerovima. Bez Indijaca danas ne bih imao otvorenu radnju".

Danas ih je već 200 u mesnicama diljem jugozapadne Njemačke. Von Ungern-Sternberg je napustio komoru i zajedno s Aditi Banerjee iz Magic Billion osnovao India Works, agenciju koja ove godine planira dovesti čak 775 mladih Indijaca na osposobljavanje u različitim zanimanjima: pekari, vozači kamiona, građevinski radnici, mehaničari, kamenoresci..., piše BBC.

Ishu Gariya iz predgrađa Delhija zamijenio je mogućnost studija računarstva za pekarstvo. Radi noćne smjene do 3 sata ujutro, čak i zimi, ali kaže: "Plaće su visoke, mogu financijski pomoći obitelji, a volim čisti zrak njemačkog sela". Sličnu priču ima i 25-godišnji Ajay Kumar Chandapaka iz Hyderabada, diplomirani strojarski inženjer koji je u Indiji teško nalazio posao. Sada uči za vozača kamiona u prijevozničkoj tvrtki Spedition Dold izvan Freiburga.

Njemačka se suočava s ozbiljnom demografskom krizom. Prema studiji Bertelsmann fondacije iz 2024., zemlji godišnje treba 288.000 stranih radnika kako bi se spriječilo smanjenje radne snage za 10 posto do 2040. Broj Indijaca u Njemačkoj skočio je s 23.320 u 2015. na 136.670 u 2024. Ključni korak bila je Sporazum o migraciji i mobilnosti iz 2022. između Njemačke i Indije, a krajem 2024. kvota za kvalificirane radnike iz Indije povećana je s 20.000 na 90.000 godišnje.

"Indija ima 600 milijuna ljudi mlađih od 25 godina i ogroman višak radne snage. Mi imamo mlade radnike, Njemačka ima poslove", objašnjava Aditi Banerjee iz India Works. Grad Weil am Rhein planira ove godine zaposliti dvoje indijskih odgajatelja u vrtićima. Gradonačelnica Diana Stöcker kaže: "Tražili smo odgajatelje po cijeloj Njemačkoj, nemoguće ih je naći. Moramo gledati u inozemstvo. To je jedina mogućnost.“ Unatoč izazovima, kulturnoj prilagodbi, teškim uvjetima rada i odvojenosti od obitelji, većina sudionika programa zadovoljna je. Poslodavci pak ističu da su Indijci ne samo popunili praznine, već i spasili mnoge male obrte od propasti.