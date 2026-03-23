INDIJCI SVE TRAŽENIJI

Dramatično im nedostaje radnika, pa napravili zaokret: 'Plaće su visoke, mogu financijski pomoći obitelji...'

Trade union Verdi calls for a nationwide warning strike for higher wages and better working conditions, in Berlin
Maša Ilotić Šuvalić
23.03.2026.
u 21:06

Njemačka se suočava s ozbiljnom demografskom krizom. Prema studiji Bertelsmann fondacije iz 2024., zemlji godišnje treba 288.000 stranih radnika kako bi se spriječilo smanjenje radne snage za 10 posto do 2040.

Usred dramatične krize nedostatka kvalificirane radne snage, Njemačka sve više privlači mlade Indijce na stručno osposobljavanje . Od mesara i pekara do vozača kamiona i odgajatelja u vrtićima, stotine mladih iz Indije popunjavaju radna mjesta koja njemački mladi izbjegavaju već godinama. Sve je počelo 2021. kada je Handirk von Ungern-Sternberg iz Obrtničke komore u Freiburgu dobio mail od indijske agencije Magic Billion. Ponudili su motivirane kandidate za dualno obrazovanje. Komora, suočena s poslodavcima koji nisu mogli naći radnike, odlučila je probati. U jesen 2022. stiglo je prvih 13 Indijaca koji su započeli naukovanje u mesarskim radnjama duž švicarske granice, među njima i 21-godišnja Anakha Miriam Shaji iz južne Indije. "Željela sam vidjeti svijet, podići standard života i imati dobru socijalnu sigurnost", kaže Anakha, koja danas radi u mesnici Joachima Lederera u Weil am Rheinu. Lederer, predsjednik mesarskog ceha, ističe: "Zanat je težak posao. Mladi Nijemci već 25 godina idu drugim smjerovima. Bez Indijaca danas ne bih imao otvorenu radnju". 

Danas ih je već 200 u mesnicama diljem jugozapadne Njemačke. Von Ungern-Sternberg je napustio komoru i zajedno s Aditi Banerjee iz Magic Billion osnovao India Works, agenciju koja ove godine planira dovesti čak 775 mladih Indijaca na osposobljavanje u različitim zanimanjima: pekari, vozači kamiona, građevinski radnici, mehaničari, kamenoresci..., piše BBC

Ishu Gariya iz predgrađa Delhija zamijenio je mogućnost studija računarstva za pekarstvo. Radi noćne smjene do 3 sata ujutro, čak i zimi, ali kaže: "Plaće su visoke, mogu financijski pomoći obitelji, a volim čisti zrak njemačkog sela". Sličnu priču ima i 25-godišnji Ajay Kumar Chandapaka iz Hyderabada, diplomirani strojarski inženjer koji je u Indiji teško nalazio posao. Sada uči za vozača kamiona u prijevozničkoj tvrtki Spedition Dold izvan Freiburga.

Njemačka se suočava s ozbiljnom demografskom krizom. Prema studiji Bertelsmann fondacije iz 2024., zemlji godišnje treba 288.000 stranih radnika kako bi se spriječilo smanjenje radne snage za 10 posto do 2040. Broj Indijaca u Njemačkoj skočio je s 23.320 u 2015. na 136.670 u 2024. Ključni korak bila je Sporazum o migraciji i mobilnosti iz 2022. između Njemačke i Indije, a krajem 2024. kvota za kvalificirane radnike iz Indije povećana je s 20.000 na 90.000 godišnje.

"Indija ima 600 milijuna ljudi mlađih od 25 godina i ogroman višak radne snage. Mi imamo mlade radnike, Njemačka ima poslove", objašnjava Aditi Banerjee iz India Works.  Grad Weil am Rhein planira ove godine zaposliti dvoje indijskih odgajatelja u vrtićima. Gradonačelnica Diana Stöcker kaže: "Tražili smo odgajatelje po cijeloj Njemačkoj, nemoguće ih je naći. Moramo gledati u inozemstvo. To je jedina mogućnost.“ Unatoč izazovima, kulturnoj prilagodbi, teškim uvjetima rada i odvojenosti od obitelji, većina sudionika programa zadovoljna je. Poslodavci pak ističu da su Indijci ne samo popunili praznine, već i spasili mnoge male obrte od propasti. 

UL
Ultrabook
21:42 23.03.2026.

Samo ih vi uvozite... onda za 20ak godina pocmite kukat.

PR
Prki
21:52 23.03.2026.

Zašto nema mladih Nijemaca pa kada su gej dok Indijci Pakistanci Nepalci to nisu

OT
otrovnijezik
21:28 23.03.2026.

Još samo iz muslimanskih zemalja da prime radnike u mesnicama i svinjogojskim farmama.

