U špiljama Kambodže otkrivene nove vrste: Zmije, gekoni i životinje kakve svijet još nije vidio

Velikim dijelom neistražene vapnenačke špilje u Kambodži protežu se tisućama kilometara, dom su bezbrojnim još neotkrivenim vrstama i kriju jedinstvene ekosustave, s organizmima kakvi ne postoje nigdje drugdje na Zemlji. Sada je novo istraživanje špilja u sjeverozapadnoj pokrajini Battambang otkrilo niz novih vrsta, uključujući tirkiznu jamičarku, leteću zmiju, nekoliko gekona, dva mikropuža i dvije stonoge. Jamičarka i tri novootkrivene vrste gekona još se formalno imenuju i opisuju. Ostala otkrića već su službeno priznata tijekom istraživanja bioraznolikosti koje je obuhvatilo 64 špilje na 10 brda između studenoga 2023. i srpnja 2025., a objavljeno je u izvješću u ponedjeljak.

Svako brdo i špilja u kambodžanskom krškom krajoliku - pojmu koji označava krajolik nastao razgradnjom stijena, pri čemu nastaju velike špilje, podzemni tokovi i vrtače - izolirani su jedni od drugih. Svaki od njih funkcionira kao svojevrsni "otočni laboratorij" evolucije, u kojem žive brojni jedinstveni oblici života prilagođeni specifičnim uvjetima, navodi britanska organizacija za zaštitu prirode Fauna & Flora, koja je vodila istraživanje zajedno s kambodžanskim Ministarstvom okoliša i terenskim stručnjacima. "Zamislite to kao vlastitu sliku bioraznolikosti, gdje priroda iznova i neovisno provodi isti eksperiment", rekao je evolucijski biolog Lee Grismer, profesor biologije na Sveučilištu La Sierra u Kaliforniji, koji je podržao istraživački tim.

"Odlazimo na ta odvojena mjesta i analiziramo DNK vrsta te vidimo kako se taj eksperiment odvijao. Neke vrste izgledaju slično, neke drukčije, a analizom toga možemo razumjeti koje sile pokreću njihovu evoluciju", dodao je. Primjerice, iako su istraživači tijekom terenskog rada 2024. identificirali jednu vrstu prugastog gekona Cyrtodactylus kampingpoiensis, otkrili su četiri različite populacije koje se razvijaju na različite načine. "Ako doista želimo očuvati bioraznolikost na ovom planetu, moramo znati što postoji", nastavio je Grismer. "Ne možemo zaštititi nešto ako ne znamo da postoji".

Tijekom najnovijeg istraživanja u tom su području pronađene i globalno ugrožene vrste poput malajskog ljuskavca, zelenog pauna, dugorepog makaka i sjevernog svinjorepog makaka. Konzervacijski biolog Pablo Sinovas vodio je tim organizacije Fauna & Flora u Kambodži, radeći s lokalnim istraživačima kako bi tijekom dana proučili teren, a noću - "zabavniji dio" - tražili životinje poput zmija i gekona, "kada su najaktivnije i izlaze iz skrovišta", rekao je za CNN. Tim je izlazio nakon zalaska sunca i satima se kretao "oštrim, kamenitim terenom" s lampama, "pregledavajući svaku pukotinu, špilje u krajoliku, stijene, grane, vegetaciju, doslovno svugdje. Bila je to svojevrsna potraga", rekao je Sinovas, koji je danas viši programski menadžer u toj organizaciji.

Neke špilje u regiji sadrže i do milijun šišmiša, no istraživački tim nije ulazio u takve špilje zbog zdravstvenih razloga, navodi se u izvješću. Krški krajolici čine oko 9 posto kopnene površine Kambodže, odnosno oko 20.000 četvornih kilometara, a "velik dio toga još uvijek je nepoznat znanosti". Na jednom krškom brdu u okrugu Banan u pokrajini Battambang evidentirano je 14 špilja koje ranije nisu bile istražene. "Još ima puno toga za istražiti", rekao je Sinovas, dodajući da su zasad tek "zagrebali površinu" kada je riječ o bioraznolikosti koja tek čeka da bude otkrivena u širem području Kambodže. Osim što su staništa brojnih vrsta, mnoge se špilje koriste i kao svetišta, mjesta za meditaciju i druge rituale, a posjećuju ih i turisti i hodočasnici.

Unatoč tome, krška staništa suočavaju se s prijetnjama poput neplanski vođenog vađenja vapnenca za proizvodnju cementa, ali i prekomjernog turizma, lova na divlje životinje, sječe šuma i požara. "Raste potražnja za cementom, a krški vapnenac važna je sirovina za njegovu proizvodnju", rekao je Sinovas. "No, ako uništite područje u kojem žive određene vrste, a one ne postoje nigdje drugdje, to može dovesti do njihova izumiranja - u nekim slučajevima i vrsta koje još nisu ni opisane", upozorio je. "Zato surađujemo s vladom kako bismo osigurali bolju zaštitu tih važnih područja", zaključio je Sinovas, dodajući da se razmatra mogućnost dodjele posebnog zaštitnog statusa kako bi se očuvala i u budućnosti.