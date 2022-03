Ukrajinci: Uništili smo 8 ruskih tenkova, 3 aviona i 3 drona u Donbasu. Rusi imaju problema s lošom opremom

Ruska invazija na Ukrajinu traje već 32 dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je u svojem obraćanju u petak navečer da su Ukrajinci zadali Rusima "snažne udarce", a ruska vojska navela kako će se sada usredotočiti na "oslobođenje" istočne Ukrajine, poručivši da je ispunila početne ciljeve invazije.

Ključni događaji:

Tijek događaja

9:29 - Zamjenica ukrajinskog premijera kazala je da su dogovorili za subotu otvaranje 10 humanitarnih koridora, što će omogućiti sigurnu evakuaciju građana iz okupiranih gradova. Nije poznato koji su gradovi na popisu.

9:10 - Bivši ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je u subotu za RIA Novosti kako strane tvrtke koje su napustile Rusiji traže da im se ne uvodi vanjsko upravljanje i da se njihove ruske podružnice ne nacionalizira, jer se žele vratiti, a smatra kako će to i učiniti, no pitanje je kada i s kakvim gubicima.

"Naravno, vratit će se. Pitanje je kada i s kolikim gubicima. Mi smo dosta veliko tržište, neki kažu - premium tržište. Dakle, ako se žele odreći dijela prihoda, dobro, neka odbiju, možemo i mi živjeti bez toga. Ali oni ne žele", rekao je Medvedev.

On tvrdi da strane tvrtke "potiho govore" kako čekaju "da se situacija riješi i da se nadaju mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini" te da traže da im se ne uvodi vanjska kontrola i nacionalizacija "jer se", kako je rekao, "žele vratiti".

8:40 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije podatke vezane uz rat u Ukrajini. Navode da da Rusija i dalje opsjeda niz velikih ukrajinskih gradova uključujući Harkiv, Černjihiv i Mariupolj.

- Ruske snage pokazuju nespremnost za vojne operacije pješaštva u urbanim područjima, te se radije oslanjaju na neselektivno korištenje zračnog i topničkog bombardiranja u pokušaju demoralizacije obrambenih snaga. Vjerojatno će Rusija nastaviti snažno granatirati urbana područja jer žele ograničiti svoje već značajne gubitke, po cijenu daljnjih civilnih žrtava - navode.

