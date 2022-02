Detalji razgovora Bidena i Putina: 'Ako dođe do invazije na Ukrajinu, SAD i saveznici će odlučno odgovoriti'

Dužnosnik Bijele Kuće potvrdio je da je razgovor američkog predsjednika Joea Bidena i ruskog predsjednika Vladimira Putina završen u 12:06 po lokalnom (istočnom standardnom) vremenu .Razgovor je trajao sat vremena i dvije minute, piše CNN.

Rasprava između dvojice svjetskih lidera dolazi par sati nakon što je SAD objavio da povlačio dio svojih snaga te evakuacije svojeg osoblja iz Ukrajine.

Bijela kuća objavila je na Twitteru detalje razgovore između Bidena i Putina.

- Predsjednik Biden razgovarao je s predsjednikom Vladimirom Putinom danas da razjasni ukoliko Rusija krene u invaziju Ukrajine, SAD i njezini saveznici će brzo i odlučno odgovoriti Rusiji - navode i dodaju da je Biden pozvao Putina da deeskalira situaciju i okrene se diplomaciji.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm