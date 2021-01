Bezos srušen s trona najbogatijeg čovjeka na svijetu

Elon Musk postao je najbogatiji čovjek na svijetu, a bogatstvo mu prelazi 185 milijardi dolara, piše u četvrtak BBC.

Čelni čovjek Tesle i SpaceXa preuzeo je prvo mjesto na ljestvici nakon što je u četvrtak skočila cijena Tesline dionice. Dosad je prvo mjesto pripadalo osnivaču Amazona Jeffu Bezosu, koji ga je držao od 2017. godine.

Vrijednost Muskove tvrtke za električne automobile Tesle porasla je ove godine i u srijedu je prvi put dosegla tržišnu vrijednost od 700 milijardi dolara. To kompaniju čini vrednijom od Toyote, Volkswagena, Hyundaia, GM i Forda zajedno.

Na vijest da je postao najbogatiji čovjek na svijetu Musk je na Twitteru napisao "čudan osjećaj"

U jednom ranijem tvitu je rekao: "Otprilike polovica mog novca namijenjena je za rješavanje problema na Zemlji, a polovica za podizanje samoodrživog grada na Marsu kako bi se osigurao nastavak života u slučaju da Zemlju pogodi meteor kao u doba dinosaura ili izbije treći svjetski rat pa sami sebe uništimo".

About half my money is intended to help problems on Earth & half to help establish a self-sustaining city on Mars to ensure continuation of life (of all species) in case Earth gets hit by a meteor like the dinosaurs or WW3 happens & we destroy ourselves