U fokusu reforme, zdravstvo, ovršeni pa i zakon o pedofiliji

Ekonomija, Rad i zapošljavanje, Socijala, obitelj i zdravlje, Znanost, obrazovanje i tehnologija, Politički sustav i država te Civilno društvo i ljudsko prava šest je radionica na kojima je oko 50-ak SDP-ovaca u subotu brusilo svoje buduće politike.

Riječ je o svojevrsnoj razradi političkog programa kojeg je stranka dobila prije nešto više od mjesec dana i koji će poslužiti kao podloga da stranka detektira ključne probleme građana i države.

A što će u budućnosti vjerojatno biti pretočeno i u izborni program stranke. Potvrdio nam je to i politički tajnik stranke Davorko Vidović i autor stranačkog programa koji je istaknuo kako nakon prve radionice održane u subotu slijedi i razrada prijedloga mjera i rješenja za svaki konkretan problem.

Potrebne reforme

–Svakako je to nešto što ćemo komunicirati u godinama pred nama–kazao je Vidović i dodao kako je prvo okupljanje iznjedrilo 50-ak problema koji će se idući tjedan, do četvrtka reducirati na oko 20-ak i to će biti ti kojima će se stranka ozbiljno posvetiti u svom radu.

A kako se neslužbeno može doznati od sudionika radionica jedna od tema kojoj će se SDP posebno posvetiti jesu reforme, odnosno detektirati će koje su Hrvatskoj potrebne, koje se ne provode, a trebale bi, a s kojima ne bi ni trebalo započinjati.

Nadalje, jedna od bitnijih tema koja će vjerojatno izroditi i zakonskim prijedlozima jest pitanje blokiranih i ovršenih koje muči velik broj Hrvata i za koje i SDP planira ponuditi svoje konkretno rješenje. Kao jedan od posebnih problema na radionici istaknut je i problem pravosuđa kao i nefunkcioniranje institucija države.

A kao problem vide i nepostojanje jasnog koncepta industrijskog razvoja te problem zaostajanja Hrvatske, prije svega za Europskom unijom. Uskoro treba očekivati i konkretne prijedloge SDP-a oko decentralizacije, ali i reforme lokalne samouprave.

Zanimljivi su i problemi koje je detektirala radna grupa Socijala, obitelj i zdravlje. I kako stvari stoje SDP bi se u budućnosti mogao znatno više posvetiti listama čekanja u bolnicama, Zakonu o pobačaju, ali i privatizaciji zdravstva. Jedan dio sudinika radionice smatra i kako bi stranka trebala dati svoj prijedlog Zakona o pedofiliji. Razgovaralo se i o tome jesmo li nezdrava nacija, odnosno nacija sve više debelih ljudi i ovisnika i što bi se po tom pitanju trebalo i moglo učiniti.

Naravno, pitanje demografije bilo je nemoguće izbjeći s obzirom na sve veći broj ljudi koji odlazi iz Hrvatske i sve slabiji natalitet tako da će SDP u budućnosti i toj temi posvetiti popriličnu pažnju i izraditi svoje mjere za poboljšanje demografske slike.

Anketa među građanima

– Ovo je bila tek prva radionica na kojoj smo pokušali odrediti aktualne i akutne probleme u hrvatskom društvu, potom ćemo utvrditi prioritete i socijalne skupine kojima se obraćamo i na kraju i mjere za te konkretne probleme–kaže jedan od sudionika radionice.

Inače, kako se može čuti SDP će nakon što profiltriraju sve teme i odaberu konačne koje će komunicirati na van provjeriti i kako o istima “dišu” i razmišljaju i sami građani.