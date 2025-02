Porezna uprava usporedila promet: Evo koliko su Hrvati danas kupovali u odnosu na prošlu subotu

Promet u trgovini na malo u subotu od nula do 15:00 sati bio je za jedan posto manji u odnosu na subotu 25. siječnja, a za isti postotak manji je i iznos računa, objavila je porezna uprava. U odnosu na subotu 18. siječnja ove godine, broj računa je veći za dva posto, a iznos računa manji je za četiri posto. Danas od nula do 15:00 sati u maloprodaji je evidentirano 2.275.606 računa, s ukupnim iznosom računa od 41,8 milijuna eura. Kada se gledaju sve djelatnosti, današnji broj računa do 15 sati u odnosu na subotu 25. siječnja je veći za 0,5 posto, a za toliko je veći i iznos računa. U odnosu na subotu 18. siječnja do 15:00 sati broj računa je veći za dva posto, dok je iznos računa manji za jedan posto. Danas do 15:00 sati porezna uprava evidentirala je 4.254.755 računa, uz ukupni iznos računa od 70,6 milijuna eura. Podaci porezne uprava jedan su od pokazatelja uspješnosti bojkota trgovina i drugih oblika prodaje, koji se provodi u organizaciji platforme Halo, inspektore!

Trenutačno je u tijeku tjedni bojkot triju trgovačkih lanaca - Lidla, Eurospina i DM-a te triju proizvoda - Coca Cole i drugih gaziranih pića, vode u bocama i deterdženta za posuđe.Taj bojkot počeo je u četvrtak 30. siječnja ujutro i traje do srijede 5. veljače navečer. Podsjetimo, jučer je održan bojkot svih trgovačkih lanaca i oblika prodaje. Platforma Halo, inspektore! pozvala je potrošače da se u petak suzdrže od bilo kakve trgovine.