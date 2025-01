Stigli novi podaci: Porezna uprava objavila koliko je računa u trgovinama izdano do 15 sati

Građani su se ipak danas odazvali u manjem broju na novi bojkot trgovina zbog visokih cijena, što potvrđuju i novi podaci Porezne uprave. Međutim i dalje je zabilježen pad uspredno s petkom kada nije bilo bojkota. U petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 3.576.698 računa, a iznos računa iznosio je 54.420.755,02 eura, u petak 24.01.2025.godine od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 3.221.643 računa, a iznos računa iznosio je 49.191.043,01 eura, dok je u petak 17.01.2025. godine od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 4.544.994 računa, a iznos računa iznosio je 70.903.098,92 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 11% dok je iznos računa također veći za 11%. Nadalje, u petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je manji za 21% dok je iznos računa također manji za 23%.

Podaci za Djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla U petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.581.005 računa, a iznos računa iznosio je 20.009.818,61 eura, u petak 24.01.2025.godine od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.336.680 računa, a iznos računa iznosio je 17.379.990,37 eura, dok je u petak 17.01.2025. godine od 00:00 sati do 15:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.306.785 računa, a iznos računa iznosio je 34.352.545,27 eura.

Iz podataka je vidljivo da ​​je broj računa u petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati veći 18% dok je iznos računa također veći za 15%. Nadalje, u petak 31.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 15:00 sati broj računa je manji za 31% dok je iznos računa također manji za 42%.

