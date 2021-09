Mladi Jastreb o nestalim Vukovarcima u ratu: 'Zakazali su Mladen Bajić i DORH, nisu htjeli raditi'

U petak i subotu, 17.i 18. rujna, u Vukovaru će biti obilježena 30. obljetnica Bitke za Vukovar koja će biti po prvi put organizirana na ovaj način. Prema najavama u ta dva dana najavljeno je niz događanja, a očekuje se dolazak i državnoga vrha. Na temu organiziranja ove manifestacije, koja se po prvi put organizira na ovaj način, razgovarali smo s zapovjednikom obrane Vukovara Brankom Borkovićem – Mladim jastrebom.

Kako je došlo do organiziranja manifestacije na ovaj način?

- Do sada su Dan 204. vukovarske brigade organizirale braniteljske udruge i tu je bilo svega. U isto vrijeme Vukovar i Vukovarska bitka imaju posebnu ulogu u Hrvatskoj i Domovinskom ratu i zato sam inicirao kod ministra branitelja i Vlade RH da se na dostojan i primjeren način obilježi početak rata gdje je počelo stvaranje RH. Imamo proslavu Oluje, s kojom obilježavamo kraj rata, a s ovom manifestacijom obilježiti ćemo i početak rata. Bitka za Vukovar će se obilježavati svakoga trećeg vikenda u mjesecu rujnu. Uz početak i kraj rata imamo i Mirnu reintegraciju koja je također od ogromnoga značaja za Hrvatsku.

Što će građani imati prilike vidjeti tijekom ta dva dana?

- Obljetnicu vukovarske bitke obilježiti će završavanje projekta vojarne 204. Vukovarske brigade gdje će biti preseljena kompletna inženjerijska bojna Gardijsko oklopne mehanizirane brigade. Biti će održan mimohod zastava, pokazna vježba tehničko – taktičkog zbora, a sudjelovati će i Krila oluje. Imati ćemo i prelet MIG-ova kao i sudjelovanje Obalne straže na Dunavu… Ovom prilikom pozvao bih sve preživjele vukovarske branitelje da se okupimo u Vukovaru ali i sve građane koji žele vidjeti heroje Domovinskog rata. To su ljudi koji su spasili Hrvatsku i koji su svjesno riskirali svoje živote. Ono što su napravili vukovarski branitelji je jedinstveno u svijetu ratovanja. Lokalni dečki, slabo naoružani stali su ispred moćne vojske s tenkovima, zrakoplovima i svom tehnikom i zaustavili njeno napredovanje tijekom tri mjeseca.

Zašto baš rujan mjesec?

- Rujan mjesec je mjesec ustroja 204. Vukovarske brigade ali i mjesec kada je započeo opći napad na Hrvatsku. Vukovarski branitelji su zaustavili napredovanje JNA i srpskih paravojnih postrojbi i dali ostatku Hrvatske prijeko potrebno vrijeme za organiziranje obrane. Da nije bilo Vukovara i vukovarske bitke pitanje je što bi bilo s Hrvatskom. U vrijeme kada su se vodile žestoke bitke u Vukovaru JNA je bila kod Zadra, Šibenika, Dubrovnika, Karlovca, Zagreba… Oni su već tada ostvarili te svoje prve zacrtane ciljeve, a zasmetao ih je i zaustavi „mali“ Vukovar i šačica nenaoružanih branitelja.

Poslije 30 godina od vukovarske bitke bi li ste mijenjali nešto?

- U sustavu obrane ne bih niti danas ništa mijenjao. Smatram kako je u Vukovaru bila najbolja organizacija sustava kakvo još nisam vidio. Dovoljno je reći kako je uz rat na području Vukovara do Iloka živjelo oko 30.000 ljudi. Živjelo se, rađala su se djeca, a opet u isto vrijeme i provodila obrana. Danas se tako nešto za Hrvatsku ne može reći.

Jeste li zadovoljni s stanjem u Hrvatskoj i Vukovaru danas?

- Hrvatska je ostvarila gotovo sve svoje vanjske i političke ciljeve te mislim kako su i država i Vukovar na dobrom putu da počnu koristiti benefite svega toga i počnu disati punim plućima. Nažalost, imali smo i val iseljavanja na koji smo upozoravali da će se dogoditi ali na to gledamo kao na posljedicu odrastanja. Kada je riječ o Vukovaru grad izgleda ljepše nego ikada, a što je još važnije razvija se i dalje. Kada je riječ o braniteljima tu je bilo dosta problema jer se ljude vrlo često vodilo na krivi put.

Kako gledate na pitanje nestalih osoba i na ratne zločine?

- Nestale osobe su veliki problem i predstavlja opterećenje za dalje odnose. Nažalost, s srpske strane često se nailazi na kočenje procesa pronalaska nestalih osoba ali i na nepriznavanje nekih stvari koje su evidentne. Nadam se kako ćemo pronaći što veći broj nestalih ali mislim kako nećemo uspjeti pronaći sve. Ratni zločini su poseban problem. Tu je posebno zakazao Mladen Bajić i DORH koji u to vrijeme mnoge stvari nisu niti otvarali. Imamo Zakon o aboliciji, koji je „zakon pobjednika“, i ja ga podržavam i borim se za njega. Međutim, on ne štiti ratne zločince i to treba znati.

Je li politika imala ulogu u pitanju nestalih i ratnih zločina?

-Možda neka međunarodna politika jeste ali niti jednoj političkoj opciji u Hrvatskoj to nije interes. Pri tome se slažem da ima određenih manipulacija. Isto tako ima i ljudi koji ne mogu objasniti gdje su bili ih godina ili su pak bili na strani agresora i znaju za razne zločine.

Često se u javnosti govori kako je Vukovar mogao biti spašen? Postoje priče da državni vrh nije htio se niti javljati na telefonske pozive iz Vukovara?

-Mnogi pri tome zaboravljaju kako se rat vodio u cijeloj Hrvatskoj, a ne samo Vukovaru. Da je postojala bolja organizacija od strane lokalnih šerifa vjerujem da bi i uspjesi bili bolji i da bi imali manje stradali. Kao zapovjednik obrane Vukovara redovito sam kontaktirao tadašnjeg predsjednika Franju Tuđmana kao i vojni vrh. Bilo je slučajeva da je rečeno da je nešto poslano, a nije došlo ili da nam se kaže da pak nešto nemamo, a mi znamo da imamo. Hrvatska je bila država u nastajanju i to su one dječje bolesti.

Kako gledate na činjenicu da Vukovar ima samo jednoga generala – Blagu Zadru?

-U pravilu tko je bliže vatri taj se bolje i ugrije. Ipak je Vukovar za Zagreb periferija. Međutim, možemo imati stotine generala ali imati status vukovarskog branitelja je nešto posebno. Osobno da sam ostao u Zagrebu dok se sve to događalo u Vukovaru ja sam sebe više ne bih mogao pogledati u zrcalo.

Bili ste dio sustava. Koliki je stvarni broj branitelja grada i Hrvatske?

-Kada se govori o pripadnicima 204. Vukovarske brigade govori se o brojci od oko 5.000 što smatram da je previše. To nije problem samo Vukovara nego cijele Hrvatske. Kako sam bio dio sustava znam da smo do Božića 1991. godine imali formiranih 17 samostalnih bojni i 65 brigada što je oko 120.000 osoba. Zaključno s Olujom imali smo maksimalno 260.000 branitelja. Radi nanošenja štete RH, odnosno omogućavanja široj masi prava koja nisu imali, još 90-ih godina sam podnio kaznene prijave protiv dvojice resornih ministara koje i danas leže u ladicama.

Često se govori o planovima za akciju vojnog oslobođenja Vukovara i Podunavlja?

- Sudjelovao sam kao načelnik pješaštva HV-a u pripremama tih planovima i nesporno je da smo bez problema mogli vojno osloboditi te prostore. Ti planovi su i danas tajna i tako će ostati dok država ne odluči drugačije. Sve što o tim planovima izlazi u javnost, pa tako i razni nazivi, su poluistina. Imali smo procjene vremena koliko bi nam trebalo za tu vojnu operaciju, broj poginulih, ranjenih… Imali smo sve. S vremenskim odmakom mogu reći samo kako je ovo bila najbolja moguća opcija koja se mogla dogoditi i da se radi toga ovdje danas normalno živi, na granicama nema vojske… U suprotnom bi se i danas možda preko Dunava gledali preko nišana.

Koliko Vi kao zapovjednik obrane Vukovara danas normalno živite, putujete…?

- Živim normalno koliko god je to moguće. Uživam u susretima s braniteljima te se stoga posebno radujem ovoj manifestacije. Kada je riječ o putovanjima u nekoliko navrata je protiv mene bila izdana tjeralica na granici BiH o čemu sam uredno izviješten. U Srbiju nisam putovao ali sam dobio ranije poziv da dođem uz sve garancije. Ipak, nisam odlučio putovati tamo.