Iz PU Vukovarsko - srijemske i dalje izvješćuju javnost o nekim posebnostima iz prometa. Tako su u svome redovitom priopćenju naveli kako su tijekom vikenda zatekli 14 vozača s prisutnošću alkohola u organizmu.

Rekorder je 40-godišnji Vukovarac kod kojega je zabilježena najveća koncentracija alkohola i to čak 3,31 g/kg. On je uzrokovao i prometnu nesreću s materijalnom štetom. Prema dva vozača određena je mjera smještanja u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.