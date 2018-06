Bez PDV-a na trošarine benzin bi bio 9 kn. Ogorčeni građani traže smanjenje cijena goriva

Cijena litre benzina već se tjednima u Hrvatskoj ne spušta ispod 10,5 kuna dok je cijena dizela prešla 10 kuna. To je ponukalo mnoge građane na ideju da javno izraze protest zbog tako visokih cijena goriva i time sve većih svojih troškova.

Na Facebooku je tako osnovana grupa Stop rastu cijena goriva” koja je do jučer popodne imala gotovo 40.000 članova. Oni pak pozivaju građane da se pridruže akciji nazvanoj “Hrvatska staje” te da 15. lipnja u 17 sati u znak protesta zbog rasta cijene goriva ugase svoja vozila na prometnicama, a sve kako bi se smanjile trošarine na gorivo i njegova cijena spustila na manje od devet kuna za litru.

Prosvjedi i u BiH i Srbiji

Među članovima te Facebook grupe vodi se još rasprava na koji će točno način prosvjedovati pa tako neki predlažu da se dogovore na kojim će se prometnicama točno zaustaviti svoja vozila pa se tako spominju glavne zagrebačke prometnice koje su u petak popodne ionako zatrpane vozilima.

Neki predlažu i da vozači taj dan na benzinskim postajama toče u svoja vozila samo dvije litre goriva. No prije prosvjeda zbog cijene goriva u Hrvatskoj isti takvi prosvjede planiraju organizirati i građani BiH i Srbije i to 10. odnosno 12. lipnja. U Srbiji je cijena litre benzina nešto manja od 10 kuna dok je u BiH nešto viša od devet kuna. No životni standard u tim zemljama je znatno niži od onog u Hrvatskoj.

A u Hrvatskoj od cijene jedne litre benzina država uzme gotovo 60 posto kroz trošarine i PDV. Trošarine na litru benzina iznose 3,86 kuna, a na njih se obračunava i PDV pa građani tako u biti, kupujući gorivo, plaćaju porez na porez.

Kad bi se pak trošarine izuzele kod obračuna PDV-a i njihov se iznos pridodao cijeni goriva, nakon obračuna tog poreza litra benzina bi sada u Hrvatskoj umjesto 10,5 kuna koštala 9,09 kuna. Vladimir Kuzmić iz Croduxa kaže da se i u drugim zemljama u Europi plaća PDV i na trošarine, ali da mnoge zemlje imaju mehanizme za ublažavanja rasta cijena goriva, i to plutajućim iznosima trošarina, ili pak ako zarade puno na PDV-u, onda popuste na trošarinama. Neke zemlje pak prijevoznicima vraćaju trošarine na gorivo.

Stiže turistička sezona

Ministar financija Zdravko Marić već je više puta rekao da se zasad u Hrvatskoj neće dirati trošarine na gorivo jer stiže turistička sezona i dolazak brojnih turista.