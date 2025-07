Best Wallet priprema korisnike nakon prikupljenih 14 milijuna dolara – manje od 2 dana do kraja trenutne runde

Zakon GENIUS, koji je prošlog tjedna potpisan u SAD-u, označava veliki preokret za kripto svijet – službeno započinjući novu eru reguliranih stabilnih kriptovaluta.

Postavlja se pitanje: je li tvoj Web3 novčanik spreman za ovu tranziciju?

Best Wallet (BEST), jedan od najbrže rastućih Web3 novčanika na tržištu, upravo je završio impresivan vikend koji je njegov ukupan iznos prikupljenih sredstava u pretprodaji podigao na više od 14 milijuna dolara.

Rani ulagači očito vjeruju u njegov potencijal da pruži infrastrukturu potrebnu korisnicima kako bi u potpunosti iskoristili ono što dolazi.

Kako stabilne kriptovalute postaju dio glavne struje, Best Wallet nudi performanse, dostupnost i pametne alate kako bi korisnicima omogućio da iskoriste ovu regulatornu prekretnicu – bilo da žele djelovati brzo ili razmišljaju dugoročno.

Ali vrijeme istječe. Ostalo je manje od 48 sati da se priključiš trenutnoj rundi pretprodaje po cijeni od 0,025365 USD po BEST tokenu, prije nego cijena poraste u sljedećoj fazi.



Budućnost digitalnog dolara ovisi o novčanicima koji mogu držati korak

Zakon GENIUS uspostavlja federalni okvir za stabilne kriptovalute vezane za dolar u SAD-u, uključujući obavezne 1:1 fiat rezerve, redovite revizije i usuglašenost s pravilima o pranju novca i zaštiti potrošača.

Sada kada postoje jasna pravila i nadzor, institucije i fintech kompanije konačno mogu početi integrirati stabilne kriptovalute u stvarne financijske aktivnosti – od plaćanja trgovcima, preko prekograničnih transfera, do modernizacije isplate plaća.

Zato institucije poput JPMorgana znaju da si ne mogu priuštiti ignoriranje onoga što bi mogla biti sljedeća evolucija američke dolarne infrastrukture – dok fintech tvrtke jure prema bržim, programabilnim alternativama.

Štoviše, to znači da će korisnička infrastruktura morati evoluirati – i da će biti potrebni novčanici koji zadovoljavaju regulatorne standarde, ali i dalje nude svakodnevnu funkcionalnost.

Best Wallet je napravljen upravo za ovaj trenutak – kada stabilne kriptovalute, a možda i šira kripto ekonomija, prelaze iz faze rane adopcije u potpunu integraciju sa stvarnim svijetom.



Best Wallet je spreman za budućnost kripto plaćanja

Best Wallet predstavlja nadogradnju infrastrukture potrebnu za sljedeću fazu kripta, jer je jedini novčanik dizajniran da drži korak s onim što dolazi.

Dok većina novčanika tretira fiat on-ramp funkcije kao sporedne, Best Wallet stavlja stvarnu upotrebljivost u prvi plan. Integracije s MoonPay, Alchemy Pay i drugim fiat gateway rješenjima aktivne su od prvog dana, omogućujući korisnicima direktan pristup stabilnim kriptovalutama – bez nepotrebnih koraka ili kašnjenja.

Takav neometan ulazak ključan je kako stabilne kriptovalute prelaze iz domene trgovanja u svakodnevne financijske alate. Bilo da se šalje novac, dopunjuje saldo ili mijenjaju imovine, Best Wallet pretvara višekorakne zadatke u intuitivno i pojednostavljeno iskustvo.

Njegov vlastiti token, BEST, odigrat će ključnu ulogu u toj tranziciji. U okviru Faze 4 na razvojnoj karti, korisnici će dobiti pristup transakcijama bez gas tokena te automatiziranim DCA kupovinama i prodajama – rijetkost čak i među najnaprednijim novčanicima.

Ubrzo dolazi i lansiranje Best Card u Fazi 3. S obzirom da se stabilne kriptovalute već nalaze u aplikaciji, korisnici će moći plaćati stvarne kupnje u samo nekoliko dodira, bez potrebe za prijenosom na mjenjačnicu ili off-ramp platformu.

Best Wallet je izgrađen s pogledom na budući kripto krajolik – i to čini svu razliku.



Više od 274 milijuna BEST tokena u stakingu

Oni koji prate rast Best Walleta već znaju da brojke govore same za sebe. Novčanik je premašio 250.000 mjesečno aktivnih korisnika, što je ogroman uspjeh za proizvod koji je tek proslavio prvu godinu postojanja.

Taj zamah ogleda se i u pretprodaji – većina investitora u pretprodaji uložila je preko 274 milijuna BEST tokena u nativni staking pool, gdje trenutno ostvaruju dinamičan APY od 97%. Rani ulagači kupili su BEST po sniženim cijenama i odmah ga stakeali – osiguravajući sebi snažnu poziciju prije izlaska na velike burze.

No, korisnost BEST tokena je još važnija priča – jer osim stakiranja, oni otključavaju pristup ključnim funkcijama, uključujući Upcoming Tokens, alat unutar aplikacije za otkrivanje projekata u ranoj fazi s visokim potencijalom.

Upcoming Tokens je, između ostalog, prepoznao BTC Bull (BTCBULL) prije nego što je zabilježio 112% rasta u prvoj sedmici nakon listanja, i Pepe Unchained (PEPU) prije njegovog eksplozivnog rasta od 700% od razine iz pretprodaje.

Sada izdvaja moguće sljedeće velike dobitnike:

Bitcoin Hyper (HYPER) – Bitcoin Layer-2 lanac građen uz brzinu Solana Virtual Machine (SVM)

– Bitcoin Layer-2 lanac građen uz brzinu Solana Virtual Machine (SVM) Snorter Token (SNORT) – jedan od najučinkovitijih Telegram trgovačkih botova u industriji

Bilo da stakeaš BEST ili tražiš rane pobjednike među kriptovalutama, korisnici Best Walleta već ostaju ispred tržišta i koriste njegove prednosti u praksi.



Ne promatraj revoluciju stabilnih kriptovaluta – posjeduj je s BEST tokenom

Regulacija stabilnih kriptovaluta tek je početak. Ono što slijedi je faza stvarne primjene, šire adopcije i ubrzane inovacije – a Best Wallet je od samog početka građen da uspije upravo u tom okruženju.

Bilo da želiš jednostavan pristup stabilnim kriptovalutama, moćne alate za transakcije ili pristup projektima u ranoj fazi, Best Wallet sve to donosi na jednom mjestu. Tvoja prednost? Posjedovanje BEST tokena.

Postani korisnik, holder – ili oboje.

Za kupovinu BEST tokena, posjeti Best Wallet web stranicu za pretprodaju. Tokeni se mogu kupiti direktno u aplikaciji koristeći bankovnu karticu, ili zamjenom za ETH ili USDT.

Za najnovije informacije, prati Best Wallet na X, pridruži se Telegram zajednici ili uđi u Discord za detaljnije analize.