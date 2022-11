Beroš o podacima umrlih u Hrvatskoj: Odlučili smo podrobnije analizirati tko je umro od, a tko sa COVID-om

Ministar zdravstva Vili Beroš, nakon sastanka s predstavnicima Opće bolnice Bjelovar i obilaska novoizgrađene zgrade bolnice, komentirao je podatke HZJZ-a o broju umrlih i kako se vodila statistika o osobama koje su preminule sa ili od bolesti COVID-19.

- Izloženi smo globalnoj pandemiji, bilo je izvjesno da će ona povećati stopu mortaliteta u Hrvatskoj, kao što povećava i diljem svijeta. Mi smo se od početka priklonili načinu računanja na osnovu preporuka, svjesni da postoji određeno nerazumijevanje suštine problema. Stoga smo u jedom trenutku odlučili ipak podrobnije analizirati tko je umro od, a tko sa COVID-om - rekao je te istaknuo kako je to posebno postalo važno kada su počele dominirati podvarijante virusa.

- Prilagodili smo se. Međutim, očekujemo da ćemo za godinu, dvije imati potpuno egzaktne rezultate. Ako mene pitate osobno, naravno, porast mortaliteta bio je očekivan - ističe.

Podsjetio je na mjere koje su mogle smanjiti stopu smrtnosti. - Omikron je još oko nas, dolazi hladnije vrijeme, opasnost od zaraze je još prisutna - kaže Beroš te dodaje kako je cijepljenje "veliki doprinos u borbi protiv pandemije".

- Mi smo naš zdravstveni sustav nastojali prilagoditi, to smo i napravili. Omogućili smo maksimalno za zbrinjavanje naših bolesnika. Moramo zaključiti da niti jedan pacijent u Republici Hrvatskoj nije ostao bez potrebne pomoći. Isto tako, kao ministarstvo zahtijevali smo od struke da napravi određene smjernice. One su nedavno doživjele svoju petu reviziju. Pratimo sve stručne dosege, pokušavamo nabaviti sve lijekove koji su prisutni na tržištu, razmatramo i one koji su na kliničkom ispitivanju. Kao sustav, radimo sve da adekvatno odgovorimo - navodi ministar.

Govoreći o Paxlovidu i njegovoj nabavi, kazao je kako Hrvatska djeluje na tri fronta. - Orijentirani smo zajedničkoj nabavi EK. Međutim, tu nešto zapinje. Djelovali smo bilateralno s Njemačkoj i tu smo, također, došli do stupnja gdje ne idemo dalje. Opet zahvaljujući najvjerojatnije proizvođaču lijeka. Najizvjesnije je i što će se vrlo brzo realizirati je da su bilateralni razgovori s proizvođačem lijeka, Pfizerom, u završnoj fazi. Vjerujem da ćemo vrlo brzo sklopiti ugovor o kupnji tog lijeka - rekao je te dodao kako ministarstvo ne određuje potrebe određenog lijeka za tržište.

Na pitanje hoće li se provesti neovisna istraga o okolnostima smrti novinara Vladimira Matijanića, istaknuo je:

- Ministarstvo je promptno, nakon tog nemilog događaja, organiziralo neovisno povjerenstvo najboljih stručnjaka koje je analiziralo okolnosti i donijelo mišljenje. Ministarstvo je prihvatilo to mišljenje, uočene su određene nepravilnosti koje su upućene na daljnje postupanje. Važno je da načelno zdravstveni sustav nije pogriješio, bolesnik je pregledan, obiteljska liječnica izdala je uputnice za hospitalizaciju i dala preporuku da se bolesnik hospitalizira. Izbor je svakog od nas kako će se ponašati.