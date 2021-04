Beroš odobrio da IT projekt eBolnice dobije tvrtka koja radi i cvjetne aranžmane

Projekt eBolnice vrijednom malo više od 3 milijuna kuna dobila je i tvrtka koja se bavi, među ostalim i cvjećarstvom. Podsjećamo, Ministarstvo zdravstva, na čijem je čelu Vili Beroš, raspisalo je u srpnju prošle godine natječaj za “usluge izrade projektne dokumentacije i tehničke specifikacije (Grupa A) te usluge stručnog koordinatora” (Grupa B) u ovom projektu

Ministarstvo zdravstva potvrdilo je za 24sata da je procijenjena vrijednost Grupe A iznosila je 3.36 milijuna kuna bez PDV-a, te da je natječaj stigla samo jedna ponuda. Na natječaj se javila zajednica ponuditelja koja se sastoji od dvije tvrtke: Dimeros i Navada.

U sudskom registru pod poslovanje navodi se za tvrtku Navadu da se bave aranžiranjem cvijeća i izradom cvjetnih aranžmana od živog i umjetnog cvijeća i ostalih dekorativnih materijala, zatim uređivanjem interijera cvijećem i ukrasnim biljem, dizajniranjem i oblikovanjem vrtova. Pod poslovanjem navodi se i da se bave IT poslovima.

Direktorica i vlasnica tvrtke Navada Mirela Žagar kazala je za 24sata kako je od osnutka tvrtke dio predmeta i opsega poslovanja i IT djelatnost. Kazala je u svojem odgovoru i to da tvrtka Navada ima registrirano više djelatnosti te da im primarni posao nisu usluge aranžiranja i dekoriranja, a na pitanje o ranijim angažmanima, odgovara da je Navada radila na poslovima pružanja IT usluga i izrada dokumentacije, “te i na ovom konkretnom projektu ponudivši nama raspoložive suradnike traženih stručnosti, specifičnog iskustva i referenci".

Direktor i vlasnik druge tvrtke iz zajednice ponuditelja Miljenko Jakopović iz Dimerosa potvrdio je da su surađivali zajedno s Navadom.

- Tako je, ako ste mala firma kao Dimeros, uobičajeno je da uđete u zajednicu ponuditelja. Koliko sam shvatio, to je bila firma u mirovanju i tada nisu imali aktivnih referenci. Tražili smo konzultante koji imaju uvjete za natječaj i pronašli smo Navadu. Nismo prije bili u kontaktu - kazao je.

Dodao je kako je i njega iznenadilo to što Navada u svojem poslovanju navodi da se bave cvjećarstvo, no istaknuo je i to da su oni u trenutku natječaja bili informatička tvrtka bez dugova. Smatra da su napravili dobar projekt i nada se da će ga ministarstvo prihvatiti te dodaje da je Navada napravila otprilike pola posla u projektu.

