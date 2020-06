'Bernardić se izjavama diskvalificirao za bilo kakvu ozbiljniju dužnost'

Bernardić se svojim izjavama sam otprije diskvalificirao za bilo kakvu ozbiljniju dužnost u svom ovom mandatu kao tzv. lidera oporbe, pogotovo svojim komentarima na predsjednika Sabora - rekao je premijer Andrej Plenković u srijedu navečer u Sisku nakon sjednice proširenog sastava Županijskog odbora HDZ-a Sisačko-moslavačke županije.

Osvrnuo se tako na izjavu čelnika RESTART koalicije Davora Bernardića koji je danas rekao kako Plenković „prekoračuje ovlasti i de facto huška institucije, koje bi trebale biti neovisne, na SDP ne bi li prikrio kriminal i korupciju u HDZ-u i hapšenja HDZ-ovaca zadnjih dana“.

“Dobro se sjećam njegovog nastupa kada se glasalo o novoj državnoj odvjetnici, tada je SDP nije podržao. Čuo sam i predsjednika stranke, trebali bi se zapitati. Državno odvjetništvo i policija potpuno su neovisni u obavljanju svog posla, to mogu jasno potvrditi i do sada nije bilo vidljivih dokaza da je to drugačije”, dodao je A. Plenković dodavši kako oporba tijekom cijelog njegovog mandata „pokazuje visok stupanj destruktivnosti“.

“Podsjetit ću kako su oni u svom mandatu zadužili Hrvatsku za 70 milijardu kuna, a mi smo nakon njihova mandata kao Vlada osigurali javni rast. Reagirali smo učinkovito i na pandemiju Covida zaštitivši zdravlje građana, ali smo istodobno i stali iza hrvatskog gospodarstva. Samo ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji bilo je više od dvije tisuće zahtjeva, 67 milijuna kuna isplaćeno je naknada, a tek slijedi isplata za svibanj. Ne samo da smo osigurali radna mjesta već je Hrvatska ostvarila sjajne rezultate i sada idemo prema turističkoj sezoni i ljudi će dolaziti kod nas”, istaknuo je Plenković.

Presudu Upravnog suda koji je odlučio u korist Davora Bernardića u slučaju odluke Povjerenstva za sukob interesa, Plenković nije vidio pa ju nije ni komentirao, kao što je iz istog razloga odbio komentirati stajalište Visokog prekršajnog suda o pokliču 'Za dom spremni' u Thompsonovoj pjesmi.

Napomenuo je kako je važno da se slučaj Josipe Rimac raščiti do kraja te kako su stranka i šibensko kninski HDZ poduzeli korake.

O izbornim listama je rekao kako još nisu gotove, da će ih predavati 15. ili 16. lipnja te dodao kako će ministar Ćorić biti na listi u 7. izbornoj jedinici kao što i zadnji put.